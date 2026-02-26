SEC Sonora refuerza inscripción de niños para garantizar uniformes escolares gratuitos en la región yaqui

Ciudad Obregón, Sonora.- Alrededor del 20 por ciento de la población escolar de nivel básico en la región yaqui falta por quedar inscrita en las solicitudes de uniformes gratuitos, señaló Fausto Flores Guerrero. El delegado de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) pide a los padres de familia estar atentos a las indicaciones que les ofrecen los directivos de los planteles.

"Estamos reforzando el registro para los faltantes, estamos recurriendo a los supervisores y directivos para que esos niños que no fueron registrados en línea por sus papás puedan quedar registrados de inmediato, porque el registro culmina este próximo sábado", señaló.

Destacó que se requieren los datos previos de las tallas de las y los niños, para que nadie se quede sin su uniforme, según las instrucciones giradas por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.

El secretario Froylán Gamez también nos ha instruido que apoyemos a que los faltantes se inscriban, pues estamos en las últimas oportunidades, entonces redoblar esfuerzos para que se logren registrar todos", recalcó.

Fuente: Tribuna del Yaqui