Sindicatos de la Unison rechazan el reajuste salarial en sus contratos colectivos de trabajo; piden una nueva distribución

Hermosillo, Sonora.- Integrantes de los sindicatos de académicos y de empleados de la Universidad de Sonora (Unison) rechazaron los reajustes salariales que ofreció la rectoría en este primer acercamiento del 2026.

Cuauhtémoc Nieblas Cota, secretario general del sindicato de académicos, dijo que se tiene un rezago en el cumplimiento de las distintas cláusulas del contrato colectivo, por lo que es necesario el incremento a los diferentes rubros con los que no ha cumplido la rectoría.

"No se están respetando los acuerdos y es algo que venimos denunciando desde hace tiempo; no se puede tener a los trabajadores sin cumplir. Estamos aquí los dos sindicatos para que nos den soluciones concretas y que no solo se comprometan", manifestó Nieblas Cota.

Alejandro Manzanares Morales, secretario general del sindicato de empleados, añadió que el reajuste debe ser justo y beneficiar a uno de los sectores más vulnerables: El personal administrativo y de servicios de la Universidad de Sonora.

"Nos topamos con esta sorpresa de que están solicitando ajustes a ese convenio marco, pero en ningún momento se ve que soliciten bolsas adicionales para las revisiones, que no se solicite cómo resarcir esa situación de nuestros niveles que están por debajo del salario mínimo en nuestros niveles tabulares", dijo.

Los sindicatos presentaron una propuesta para redistribuir el gasto, de manera compatible con el presupuesto modificado y con las obligaciones establecidas en los contratos colectivos de ambos sindicatos.

En el caso del sindicato de académicos, existe una reducción de 185 plazas de tiempo completo aunque el convenio establece la asignación de mil 264, solo se otorgaron mil 079, lo cual va en contra de los derechos de los trabajadores académicos.

Aunque no se dio a conocer el reajuste salarial fijado, el Sindicato de Trabajadores Académicos (Staus) exige aumento salarial del 10.8 por ciento, así como un programa de recuperación salarial a cinco años que permita restituir el poder adquisitivo perdido.

Dato

11 mil trabajadores se estima que tenga la Universidad de Sonora, tanto sindicalizados como de confianza, en sus 6 campus, como Hermosillo, Nogales, Santa Ana, Caborca, Cajeme y Navojoa, y en caso de no llegar a acuerdos podrían paralizar actividades.

El #STAUS realizó mitin y rueda de prensa en el edificio 9Q3 de la UNISON en la Sesión de H. Colegio Universitario



Presentamos nuestro posicionamiento ante la propuesta de Rectoría de modificar el convenio de financiamiento 2026. ¡Agradecemos el respaldo del #STEUS y de toda la… pic.twitter.com/zZeTTDp5cb — STAUS en Línea (@stausunison) February 26, 2026

