Sonora recibe 180 mil dosis de vacunas contra el sarampión para reforzar esquemas en toda la entidad

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Salud Pública (SSP) del Gobierno de Sonora, como parte de la estrategia nacional contra el sarampión, dio a conocer que la entidad recibió un nuevo embarque de vacunas triple viral (SRP) y doble viral (SR), las cuales serán distribuidas en los 72 municipios del estado, con el objetivo de fortalecer y completar los esquemas de vacunación en la población.

La responsable estatal de vacunación, María Concepción Félix Lares, confirmó que en esta expedición se recibieron 60 mil dosis de triple viral y 120 mil dosis de doble viral; para garantizar su llegada oportuna a las unidades de salud en todo el territorio sonorense, serán enviadas a través de 17 rutas de distribución. La vacuna es gratuita y se encuentra disponible en todos los centros de salud públicos del estado.

La vacunación prioriza a niñas y niños; por ello, estará destinada a pequeños de seis a 11 meses de edad, a quienes se les aplicará la dosis cero; asimismo, a quienes deben iniciar o completar su esquema con la primera dosis a los 12 meses y la segunda a los 18 meses. Además, se estará realizando una ardua revisión de esquemas en personas de dos a 49 años para completar dosis faltantes y, en el caso de las personas de 13 a 49 años que no cuenten con evidencia documentada de vacunación, se aplicará una dosis adicional como medida de protección.

Félix Lares recordó nuevamente a la ciudadanía que la vacuna contra el sarampión es gratuita, segura y efectiva, y representa la única herramienta para prevenir esta enfermedad altamente contagiosa. Además, informó que desde el inicio de la campaña en 2025, se han aplicado más de 380 mil dosis en el estado, con la meta de alcanzar 875 mil personas vacunadas durante 2026, mediante el trabajo coordinado entre el sector salud público, social y privado.

La SSP hizo un llamado urgente a madres, padres y tutores para que acudan a su unidad médica más cercana con el fin de verificar y completar esquemas de vacunación; y no solo eso, también mantener medidas preventivas como el lavado frecuente de manos y la atención médica oportuna ante síntomas febriles con exantema, a fin de mantener la eliminación del sarampión en Sonora.

