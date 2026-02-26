'Toño' Astiazarán encabeza jornada de servicios a familias del Fovissste en Hermosillo durante Miércoles En Tu Colonia

Hermosillo, Sonora.- Este jueves 26 de febrero, el alcalde de Hermosillo, Antonio 'Toño' Astiazarán Gutiérrez, encabezó la jornada Miércoles En Tu Colonia en el Fovissste, donde dio atención a las demandas ciudadanas de bacheo, reparación de fugas e iluminación.
El presidente municipal de Hermosillo junto a Zabdiel Ferreira, encargado de despacho de Atención Ciudadana, y titulares de diversas dependencias, agradeció la hospitalidad de la ciudadana Ana Isabela Aguilar, anfitriona de esta jornada que facilita el acceso a los servicios del Ayuntamiento de Hermosillo, evitando que las familias tengan que trasladarse a oficinas municipales.
"Nosotros acostumbramos cada miércoles a ir a las colonias. Ustedes recordarán el programa Miércoles Ciudadano, donde uno acudía a Palacio Municipal a presentar reportes. Lo que hicimos ahora fue cambiar el formato y, en lugar de que ustedes tengan que ir a Palacio, el presidente municipal y los funcionarios visitamos cada una de las colonias de nuestra ciudad", agregó.
Se ofrecieron servicios gratuitos de salud como toma de presión arterial y medición de glucosa; desparasitación canina y felina; descuentos en Agua de Hermosillo y Tesorería Municipal para hermosillenses que buscaban ponerse al corriente, así como módulos para reportar temas relacionados con calles, fugas e iluminación.
El programa Miércoles En Tu Colonia, que ha tenido presencia en distintos sectores de Hermosillo, permite escuchar directamente a las familias, dar seguimiento a sus necesidades y fortalecer la cercanía entre ciudadanía y Gobierno Municipal.
Fuente: Tribuna del Yaqui