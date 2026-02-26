Universidad Estatal de Sonora abre su convocatoria para inscripción a posgrados 2026

Hermosillo, Sonora.- La Universidad Estatal de Sonora (UES) fortalece las oportunidades de especialización para profesionistas y estudiantes con la oferta de posgrados 2026, programas reconocidos por el Sistema Nacional de Posgrados que impulsan el desarrollo científico, tecnológico y social de la entidad.

Las convocatorias y registro de aspirantes están disponibles en aspirantes.ues.mx y cerrarán el 16 de abril; la aplicación institucional del examen EXANI III se realizará el 8 de mayo; los resultados se publicarán el 10 de junio; la inscripción en línea será del 5 al 11 de agosto y el inicio de cursos está programado para el 17 de agosto de 2026.

Entre la oferta destaca el Doctorado en Ciencias Ambientales, impartido en la UES Hermosillo, dirigido a egresados de maestría afín con capacidad de análisis, manejo de TICs, dominio del inglés e interés en investigación multidisciplinaria. Asimismo, la Maestría en Ciencias Ambientales, también en UES Hermosillo, está orientada a licenciados con habilidades para integrar conocimientos científicos y tecnológicos enfocados en el manejo sostenible de recursos naturales.

En la misma unidad académica se oferta la Maestría en Cultura Física en Ambientes Interculturales, dirigida a licenciados en cultura física o deporte con al menos dos años de experiencia o antecedentes en investigación, interesados en desarrollar proyectos educativos y de salud en contextos interculturales, así como la Maestría en Ciencia de Materiales, de reciente creación, orientada a profesionistas de ingeniería y ciencias afines con perfil analítico y vocación científica.

Con el respaldo del gobernador Alfonso Durazo Montaño y el liderazgo académico de la rectora Martha Patricia Patiño Fierro, la UES abre 52 espacios en cinco programas de posgrado, cuatro maestrías y un doctorado, orientados a la formación de investigadoras e investigadores capaces de generar soluciones a los desafíos ambientales, productivos y sociales de Sonora.

Por su parte, la Maestría en Ciencias en Producción y Gestión de Negocios Agropecuarios se imparte en la UES Navojoa y está dirigida a egresados de licenciaturas administrativas, tecnológicas o biológicas con interés en proyectos de investigación o desarrollo tecnológico que fortalezcan la eficiencia y sustentabilidad del sector agropecuario.

Los programas de posgrado de la UES son reconocidos por el Sistema Nacional de Posgrados de la Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnología e Innovación, excepto la Maestría en Ciencia de Materiales por su reciente creación, lo que garantiza estándares de calidad y pertinencia para la formación de capital humano especializado en beneficio de la comunidad estudiantil y la sociedad sonorense.

uD83DuDFE0 El @gobiernosonora fortalece las oportunidades de especialización para profesionistas y estudiantes con la oferta de posgrados 2026 de la @UES_MX. uD83DuDCDA?



uD83DuDCE8 Lee el boletín completo en: https://t.co/ilSl3Usq6L pic.twitter.com/HB4pl82hbK — SEC Sonora (@SECSonora) February 27, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui