Alfonso Tenango Vázquez es el nuevo secretario de Seguridad Pública de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- El Cabildo de Cajeme aprobó este viernes 27 de febrero la designación de Alfonso Tenango Vázquez como nuevo secretario de Seguridad Pública Municipal. El funcionario, capitán de la Secretaría de Marina (Semar), proviene directamente de la Ciudad de México y sustituirá a Claudio Cruz Hernández. El nombramiento fue aprobado por mayoría con dos abstenciones.

Durante la sesión, se informó que el capitán Tenango Vázquez asume el cargo con el compromiso de fortalecer la seguridad en la ciudad y consolidar estrategias de prevención del delito, así como de coordinación con los diferentes niveles de gobierno para garantizar la tranquilidad de la población.

Por su parte, el contraalmirante Claudio Cruz Hernández concluye su gestión tras cuatro años al frente de la corporación, periodo en el que se impulsaron diversas acciones de vigilancia y operativos de seguridad en Cajeme. "Me quedo satisfecho con lo realizado", afirmó Cruz Hernández.

uD83DuDEA8 ÚLTIMA HORA | Cajeme tiene nuevo secretario de Seguridad Pública



Cabildo aprobó este día la designación de Alfonso Tenango Vázquez como nuevo secretario de Seguridad Pública Municipal. El funcionario es capitán de la Secretaría de Marina proviene directamente de la CDMX pic.twitter.com/7ERJtb3HsQ — MN Sur de Sonora (@MeganoticiasCOB) February 27, 2026

En su mensaje de despedida, Cruz Hernández presentó un informe de resultados correspondiente a sus cuatro años de gestión, destacando el fortalecimiento integral de la corporación policial mediante el incremento salarial a los elementos, la mejora en uniformes y equipamiento, la adquisición de nuevas patrullas y drones, así como el reforzamiento de la infraestructura operativa.

Entre los resultados más relevantes, que Cruz Hernández informó, está la disminución del 47 por ciento en los índices de homicidios dolosos en comparación con el año 2021. El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, deseó éxito a Alfonso Tenango Vázquez para esta nueva encomienda que enfrenta; "cuando llegamos, la delincuencia estaba totalmente desbordada. A raíz de que tomamos el control y a raíz de que llega el contraalmirante (Claudi Cruz), todo esto empezó a cambiar. En primer lugar, pusimos orden", señaló Lamarque al reconocer el trabajo que se realizó.

Experiencia de Alfonso Tenango Vázquez

Maestría en Seguridad Pública y Políticas Públicas

Licenciatura en Administración Militar

Licenciatura como ingeniero topógrafo, Diplomado en Protección Civil y Diplomado en Educación Financiera

De acuerdo al boletín enviado por el Ayuntamiento de Cajeme, su experiencia destaca por liderazgo operativo, coordinación interinstitucional, planeación estratégica, manejo de personal, ejecución de operativos de alto riesgo y fortalecimiento de protocolos de seguridad, con resultados exitosos en el ámbito naval y militar.

Fuente: Tribuna del Yaqui