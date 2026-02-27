Ayuntamiento de Navojoa autoriza destinar 16 mdp para comprar terreno para proyecto de Viviendas del Bienestar

Navojoa, Sonora.- El proyecto Viviendas del Bienestar de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, apoyado por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), podrá desarrollarse de manera eficiente y oportuna con la construcción de cuatro mil casas en Navojoa, ya que el Cabildo de la ciudad autorizó destinar 16 millones 750 mil pesos para la compra de 47 hectáreas de terreno donde se llevará a cabo dicho proyecto.

Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal de Navojoa, este plan habitacional resulta factible de llevarse a cabo de acuerdo a las primeras valoraciones técnicas y legales; además, en el ámbito del impacto social totalmente justificable, daría respuesta a la necesidad de vivienda digna que tienen miles de familias vulnerables, de escasos recursos económicos y sin posibilidades de créditos inmobiliarios.

Proyecto 'Viviendas del Bienestar' avanza firme, beneficiando a miles de familias en Navojoa

El alcalde explicó que es requisito del programa federal que los ayuntamientos solicitantes donen el terreno para la construcción de las casas; por ello, lo autorizado va a permitir que el proyecto avance más rápido, cuyo alcance estimado es el beneficio de más de 15 mil navojoenses. "Debemos sentirnos orgullosos porque en todo el estado de Sonora no se ha aprobado vía Conavi un proyecto tan grande en vivienda como el de Navojoa", manifestó.

Dicha propuesta quedó aprobada por mayoría de votos del Cabildo, con 20 a favor y dos en contra de los regidores Rosa Ortega y Eduardo Armenta de Movimiento Ciudadano. Por lo tanto, se dejó en claro que la continuidad del proceso será la realización por parte del municipio de los estudios ejecutivos sobre la infraestructura, servicios públicos, temas legales y administrativos, ante las dependencias involucradas como Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Conavi, Infonavit y el Gobierno de Sonora.

Y eso no es todo, ya que durante la sesión se obtuvo la firma de un convenio de colaboración con el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado para exámenes, certificación y capacitación de más de 105 elementos de Seguridad Pública Municipal, nuevos y permanentes, un apoyo económico mensual al albergue del adulto mayor 'Sarita Castro', entre otros asuntos.

Fuente: Tribuna del Yaqui