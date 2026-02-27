Cabildo aprueba por decisión unánime integración de comisiones del Ayuntamiento de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- En Sesión Ordinaria y Pública de Cabildo, aprobado por mayoría calificada, las y los regidores cajemenses autorizaron la conformación de las Comisiones del Ayuntamiento, a efecto de que estén integradas conforme lo establecen los artículos 75 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y 36, del Reglamento interior del H. Ayuntamiento de Cajeme. Estas comisiones, conformadas por regidores y funcionarios, son órganos auxiliares de análisis, consulta y dictamen para la administración.

El proyecto de Reglamento de Comisiones del Ayuntamiento de Cajeme fue avalado el pasado 23 de enero de 2026 y, con su aprobación, el municipio se estableció como la primera localidad en el estado de Sonora en contar con normatividad para avalar y regular la operatividad de las comisiones permanentes de regidores, las cuales, desde este momento, quedan de la siguiente manera:

Cabildo aprueba con decisión unánime integración de comisiones del Ayuntamiento de Cajeme

Presidente de la Comisión de Gobernación y Reglamentación: Manuel de Jesús Borbón Morales

Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública: Joaquín Armendáriz Bórquez

Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad: Édgar Josué Gutiérrez Lara

Desarrollo Urbano, Obras, Servicios Públicos y Preservación Ecológica: Armando Alcalá Alcaraz

Educación y Cultura, Recreación y Deporte: Jorge Rodríguez Quintana

Fomento al Desarrollo Económico: Adriana Torres de la Huerta

Mujeres e Igualdad Sustantiva: María Leyva Armendáriz

Bienestar y Salud: María Guadalupe García Ríos

Asuntos Étnicos, Comisarías y Delegaciones: María Fernanda Castelo Mendoza

Desarrollo del Agua: Fidel Antonio Covarrubias Miranda

Presidente de la Comisión de Anticorrupción: Joel Ricardo Rojas Guzmán

Esta aprobación tiene como objetivo el garantizar el funcionamiento, regulación de servicios públicos y la organización del trabajo municipal. Después de la aceptación, el cuerpo colegiado también aprobó la evocación al acuerdo 11, contenido en acta 3, con fecha del 19 de septiembre de 2024, para dejar sin efecto la integración de comisiones en los términos que se autorizaron en esa fecha.

