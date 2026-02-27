Clima Hermosillo HOY 27 de febrero: Alertan CALOR de hasta 36°C e índice UV muy alto

Hermosillo, Sonora.- Si hoy tienes planes al aire libre en Hermosillo, más vale que revises el pronóstico del clima antes de salir de casa. Según el reporte, el calor volverá a sentirse con fuerza este viernes 27 de febrero de 2026 y el índice de rayos ultravioleta (UV) alcanzará niveles muy altos en las horas centrales del día. Toma nota para evitar golpes de calor y daños por exposición solar.

Así será el clima en Hermosillo este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y datos compartidos por el portal web Meteored.mx, este viernes Hermosillo tendrá cielo totalmente despejado durante prácticamente toda la jornada, sin probabilidad de lluvia y con temperaturas que escalarán con rapidez desde la mañana. Durante las primeras horas del día el ambiente será templado. Entre las 05:00 y 08:00 horas el termómetro se moverá entre los 21 y 22°C, con sensación térmica similar.

Así será el clima en Hermosillo este viernes. Foto: Conagua

El cielo estará despejado y el viento será flojo, con rachas de entre uno y 19 kilómetros por hora provenientes del este y noreste. El índice UV se mantendrá en nivel bajo en este periodo. Sin embargo, el cambio se sentirá con fuerza hacia el mediodía. Para las 11:00 horas la temperatura alcanzará los 30°C, con sensación térmica cercana a los 28. A las 13:00 horas el termómetro marcará 34 grados y a las 14:00 subirá a 35°C.

El punto más alto del día se espera alrededor de las 15:00 horas, cuando Hermosillo llegará a los 36°C, con sensación térmica de hasta 33. En este lapso el índice UV será elevado. A las 11:00 alcanzará nivel 6 considerado alto, y hacia las 13:00 llegará a nivel 8, catalogado como muy alto. Se recomienda el uso de protector solar con factor de protección entre 25 y 50, así como evitar la exposición prolongada entre las 12:00 y las 16:00 horas.

Por la tarde, después de las 17:00 horas, la temperatura comenzará a descender ligeramente, aunque se mantendrá calurosa en 35 grados. El viento será moderado, con rachas de entre 9 y 22 kilómetros por hora provenientes del oeste. El índice UV bajará a nivel bajo hacia el final de la tarde. En la noche el ambiente será más templado. A las 20:00 horas se esperan 29 grados con cielo despejado y viento del suroeste de hasta 28 kilómetros por hora.

Para las 23:00 horas el termómetro descenderá a 24 grados, con sensación térmica de 25 y viento ligero del sur.

El panorama general para Hermosillo este viernes será de cielo despejado, calor intenso por la tarde y radiación solar elevada en las horas centrales. Si vas a salir, hidrátate constantemente, usa ropa ligera y protege tu piel.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)