¿Cómo estará el CLIMA Sonora HOY? Temperatura por municipio este VIERNES 27 de febrero

Hermosillo, Sonora.- Antes de salir de casa en Sonora este viernes 27 de febrero de 2026, vale la pena mirar al cielo y al termómetro. En la entidad gobernada por Alfonso Durazo, la jornada traerá contrastes marcados entre el amanecer fresco y una tarde que se tornará intensa en varias regiones del estado. Si tienes actividades al aire libre o debes trasladarte por carretera, conviene anticipar las condiciones y tomar precauciones.

Así será el clima en Sonora este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y datos compartidos por Meteored.mx, hoy predominará cielo despejado durante el día y no se esperan lluvias en la región. La estabilidad atmosférica favorecerá el ambiente soleado, pero también permitirá un importante contraste térmico entre la mañana y la tarde. Además, se prevé viento del oeste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora en distintos puntos del estado.

Así será el clima en Sonora este viernes. Foto: Conagua

Durante la mañana, el ambiente será fresco a templado en gran parte de Sonora, y frío en zonas serranas, donde incluso podrían presentarse heladas al amanecer. Municipios del norte como Heroica Nogales registrarán mínimas cercanas a los 10°C, mientras que Cananea arrancará el día alrededor de los 11°C y Agua Prieta cerca de los 12. En Nacozari de García y Magdalena de Kino se esperan mínimas de 14 y 13°c respectivamente.

En la zona centro, Hermosillo iniciará con alrededor de 20°C, similar a Miguel Alemán (La Doce). Hacia el sur, Ciudad Obregón tendrá una mínima aproximada de 17°C y Navojoa rondará los 14, lo que marcará un arranque más templado en comparación con la franja serrana. Para la tarde, el panorama cambiará de forma notable. El ambiente se tornará caluroso a muy caluroso, especialmente en el sur de Sonora, donde el termómetro alcanzará valores elevados.

Hermosillo y Heroica Caborca prevén máximas de hasta 36°C, mientras que San Luis también llegará a los 36. Miguel Alemán (La Doce) podría ser de los puntos más calurosos con hasta 37°C. Magdalena de Kino y Sonoyta rondarán los 35, y Villa Pesqueira alcanzará cerca de 34. En el sur, Ciudad Obregón se ubicará alrededor de los 33°C y Navojoa en los 32. En contraste, zonas costeras como Heroica Guaymas tendrán una máxima más moderada, cercana a los 26°C, y Puerto Peñasco alrededor de los 30.

Por la noche, el descenso térmico será gradual bajo un cielo mayormente despejado. Las temperaturas volverán a ubicarse en rangos frescos, especialmente en el norte y zonas altas, mientras que en el centro y sur el ambiente será más templado. Aunque no se esperan precipitaciones, las rachas de viento podrían mantenerse en algunos sectores, por lo que se recomienda precaución si se realizan actividades al aire libre.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)