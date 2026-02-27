Hermosillo, Sonora.- A través de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el Congreso de Sonora recibió el informe anual de actividades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), presentado por su presidente, Luis Fernando Rentería Barragán. Según René García Rojo, diputado del Partido del Trabajo, dicha comparecencia fue en el marco de lo establecido en los artículos 16 y 20 de la ley que crea la CEDH, con el objetivo de conocer a detalle las acciones emprendidas por el organismo durante el último año.

Rentería Barragán informó durante su intervención que más de 20 mil personas fueron atendidas por la institución, de las cuales 24 mil obtuvieron una solución inmediata en el mismo día. También mencionó que emitieron 459 medidas cautelares, lo que posicionó a la CEDH en el segundo lugar a nivel nacional en la emisión de estos instrumentos y, por si fuera poco, registraron mil 200 casos de soluciones anticipadas.

Congreso de Sonora recibe informe anual de labores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Por otro lado, cambiando al ámbito administrativo, dio a conocer información sobre la creación del Plan de Desarrollo Institucional, el cual está destinado a fortalecer las capacidades operativas del organismo y asegurar una gestión más eficiente, así como la implementación de un nuevo reglamento interno, el rescate del edificio sede y, sin dejar atrás, la obtención de una ampliación presupuestaria del 39 por ciento, lo que dará como resultado el consolidar las labores de atención y protección de los derechos humanos en la entidad.

La CEDH aceleró la firma de diversos convenios de colaboración y la implementación de programas especiales con cámaras empresariales y dependencias estatales, como la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado; esto con el objetivo de fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos.

Para concluir, los participantes expresaron su reconocimiento al trabajo realizado por la institución en favor de las y los sonorenses; en dicha presentación de informe se contó con la honorable presencia de Bernardeth Ruíz Romero, subsecretaria de Desarrollo Político del Gobierno de Sonora; las diputadas Claudia Bours Corral (PVEM), Alicia Gaytán Sánchez (Morena) y Amairany Peña Escalante (PES); así como los diputados Raúl González de la Vega (PVEM), Emeterio Ochoa Bazúa (PRI) y Julio César Navarro Contreras (Morena).

Congreso de Sonora recibe informe anual de labores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Fuente: Tribuna del Yaqui