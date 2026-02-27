DIF Sonora impulsa la inclusión laboral para personas con discapacidad; invita a empresas a sumarse

Hermosillo, Sonora.- El Gobierno del Estado, a través del Sistema DIF Sonora, convoca a empresas sonorenses a sumarse a una cultura laboral que brinde oportunidades reales de empleo, crecimiento y desarrollo profesional a personas con discapacidad, como parte del compromiso de construir una sociedad incluyente.

La directora general de DIF Sonora, Lizeth Vásquez Ochoa, destacó la importancia de generar alianzas estratégicas con el sector empresarial para abrir espacios dignos y accesibles, e invitó a empresarias y empresarios a acercarse a la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad, al Centro Manos a la Vida y a la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor (Prodeama), a fin de impulsar acciones coordinadas que permitan que la inclusión sea una realidad expansiva en el estado.

Como parte de estas acciones, estudiantes del Centro de Capacitación Ocupacional Centro Manos a la Vida realizaron un bazar este viernes en el foro al aire libre del Bosque Urbano La Sauceda, donde ofrecerán artículos elaborados por ellos mismos, resultado de su proceso de formación y desarrollo de habilidades.

A través de estos espacios se busca promover en Sonora la autonomía, el fortalecimiento de competencias laborales y la sensibilización social sobre el valor de la inclusión, impulsando la participación activa de las personas con discapacidad en la vida económica y social.

Estudiantes de Manos a la Vida invitan a bazar en el Bosque Urbano La Sauceda.



Hoy viernes 27 de febrero, de 4:00 a 9:00 pm te esperamos en el foro al aire libre de La Sauceda, donde se ofrecerán artículos elaborados por ellos mismos, resultado de su proceso de formación. pic.twitter.com/7OpOtlZLFA — DIF Sonora (@DIFSonora) February 27, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui