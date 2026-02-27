Durazo resuelve demanda de salud histórica en Oquitoa y lleva servicios gratuitos de Sonora Atiende

Hermosillo, Sonora.- El gobernador Alfonso Durazo Montaño llegó a Oquitoa con la Feria Sonora Atiende, llevando consigo algo más que servicios: respuestas concretas a necesidades que llevaban más de 15 años sin resolverse. Entre ellas, la entrega de una ambulancia largamente esperada, que hoy representa tranquilidad, atención oportuna y vidas que podrán salvarse.

Destacó que, desde la creación del programa Sonora Atiende el 26 de mayo de 2025, se han realizado más de 100 jornadas con un saldo superior a 115 mil atenciones, consolidando este modelo como un puente efectivo entre gobierno y ciudadanía, especialmente en comunidades alejadas.

"Haber atendido en estas ferias, que van a las pequeñas poblaciones, a 115 mil usuarios, la verdad es que me llena de satisfacción; se van a encontrar a gente muy sensible, muy sencilla, comprometida, que quiere servirles auténticamente, por eso estamos aquí", expresó el jefe del Ejecutivo estatal.

Durante la jornada se acercaron trámites y servicios gratuitos de más de 30 dependencias estatales y federales que usualmente requieren traslado a Hermosillo, facilitando a las familias el acceso a actas del Registro Civil, asesoría psicológica y jurídica a través de la Secretaría de las Mujeres, atención médica con farmacia mediante IMSS-Bienestar, así como gestiones vehiculares, educativas, laborales, de vivienda, juventud, deporte y medio ambiente.

El presidente municipal de Oquitoa, Samuel Chaira Federico, reconoció la cercanía del mandatario estatal y subrayó que su visita envía el mensaje de que Oquitoa no está solo, agradeciendo especialmente la entrega de una ambulancia que fortalecerá la atención médica y salvará vidas.

"Hoy, en nombre del pueblo de Oquitoa, le expresamos nuestro más sincero agradecimiento por el respaldo que nos ha brindado, por escuchar nuestras necesidades y, especialmente, por la entrega de esta ambulancia, que sin lugar a dudas será una herramienta invaluable para salvar vidas y fortalecer la atención médica de nuestra ciudadanía; este noble gesto refleja su sensibilidad, su compromiso y su profundo sentido humano de gobernar", subrayó.

Fuente: Tribuna del Yaqui