Estudiante de Cecyte Nogales representará a Sonora en competencia nacional de box

Nogales, Sonora.- Del 18 al 21 de marzo, José Aarón Páez Lizardo, estudiante de segundo semestre del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (Cecyte Sonora), plantel Nogales I, participará en los Juegos Nacionales Conade, que se celebrarán en el estado de Chihuahua.

El alumno aseguró su pase a la etapa nacional del 11 al 13 de febrero, durante la competencia realizada en Hermosillo. Con ocho años de trayectoria deportiva, se prepara para poner en alto el nombre de Sonora en esta importante justa nacional.

La directora general de Cecyte Sonora, Blanca Aurelia Valenzuela, destacó que José Aarón ha sabido compaginar sus estudios con el deporte, teniendo en su padre a su principal fuente de inspiración, quien lo ha motivado a dar siempre lo mejor de sí. Actualmente, cursa la carrera de Programación en el plantel Nogales I.

A lo largo de su trayectoria, ha participado en diversas competencias, consolidándose como campeón municipal, bicampeón regional y campeón estatal. Asimismo, obtuvo el segundo lugar en el torneo Guerra en la Frontera y ha competido en eventos como Guantes de Oro, Perla del Desierto, Armageddon y Guerra de Estados, entre otros.

Entre sus principales metas académicas se encuentra estudiar Criminología al egresar de Cecyte. En el ámbito deportivo, aspira a representar a México en los Juegos Olímpicos, debutar como profesional y convertirse en campeón mundial.

Fuente: Tribuna del Yaqui