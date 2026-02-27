Estudiantes colombianos llegan a UES Hermosillo por intercambio académico impulsado por Gobierno de Sonora

Hermosillo, Sonora.- Ocho estudiantes de Colombia llegaron al país mexicano con el fin de iniciar su estancia académica en la Universidad Estatal de Sonora (UES), esto como parte del impulso del Gobierno de Sonora a la formación global de la juventud, con el propósito de fortalecer el intercambio cultural y profesional en la entidad. Los alumnos provienen de la Universidad Antonio Nariño, Universidad Libre, Universidad Mariana, Universidad de Cundinamarca y la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, escuelas con las que se fortalecen lazos de cooperación académica.

Martha Patricia Patiño Fierro, rectora de la UES, fue la encargada de dirigir la reunión de recepción en la Unidad Académica Hermosillo, en donde los jóvenes visitantes conocieron las áreas académicas y de acompañamiento que respaldarán su experiencia durante su estadía. Además, les reiteró el apoyo de la institución durante su estancia, mencionando que su presencia representa una gran oportunidad para toda la comunidad universitaria.

Estudiantes colombianos llegan a UES Hermosillo por intercambio académico: Gobierno de Sonora

Los alumnos cursarán programas como Ingeniería en Software, Ingeniería en Mecatrónica, Fisioterapia, Enfermería y Comercio Internacional, integrándose a la vida académica en la capital de Sonora, mientras fortalecen su formación profesional con una visión internacional, ya que el intercambio enriquece el aprendizaje en las aulas, amplía horizontes culturales y permite reflexionar sobre los programas educativos de ambas instituciones.

Por otro lado, 12 estudiantes de la UES este semestre realizan movilidad internacional y dos de ellos, movilidad nacional; esto como resultado del compromiso institucional con una educación superior de calidad, incluyente y con perspectiva global, respondiendo a retos educativos actuales y, en beneficio de la juventud y la sociedad sonorense que impulsa el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Fuente: Tribuna del Yaqui