Ciudad Obregón, Sonora.- El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció el mejoramiento de las instalaciones del Centro de Reinserción Social (Cereso) Femenil en Ciudad Obregón, mediante una ampliación y modernización realizada con el propósito de ofrecer mejores condiciones a mujeres privadas de su libertad que se encuentran en el pabellón femenil.

Las importantes modificaciones en el inmueble se llevaron a cabo en cumplimiento del compromiso de asegurar espacios dignos a la población durante el internamiento, en irrestricto respeto a sus derechos humanos; el objetivo primordial es garantizar el respeto a la integridad física y la dignidad humana, facilitando la reinserción social. En pocas palabras, se busca erradicar condiciones precarias, priorizando el bienestar de las personas privadas de su libertad.

Gobierno de Sonora fortalece infraestructura del Centro de Reinserción Femenil en Ciudad Obregón

Principales mejoras realizadas en el Cereso femenil

Habilitación de 78 espacios (literas) con su correspondiente colchoneta

Mejoramiento del área maternal

Instalación de lavadora y secadora

Rehabilitación de sanitarios

Señalización de acuerdo a los lineamientos de Protección Civil

Entrega de cobijas

El Sistema Estatal Penitenciario (SIEP), además de comunicar las mejoras realizadas, informó que también se tiene contemplado continuar con la habilitación de 12 espacios adicionales en dicho centro femenil. Con estas acciones, la SIEP contribuye de manera significativa en la clasificación de la población reclusa, dignificando las condiciones durante su proceso de reinserción social.

Fuente: Tribuna del Yaqui