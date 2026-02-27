Inician los trabajos de construcción del libramiento carretero en Navojoa; inversión será de mil 225 mdp

Navojoa, Sonora.- De acuerdo al Ayuntamiento de Navojoa, ya se inició con los trabajos de construcción del nuevo libramiento carretero en la 'Perla del Mayo', el cual estará ubicado en el sector oriente de la ciudad y formará parte del Plan de Infraestructura Concesionada del gobierno del estado de Sonora.

Se espera que la construcción de este libramiento inicie el próximo año, el cual abarcará áreas como los Ejidos de Las Ánimas y Antonio Rosales, con una longitud de 17.7 kilómetros y una inversión de aproximadamente mil 225 millones de pesos (mdp).

El inicio de la construcción del libramiento fue confirmado por el secretario de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, Marco Antonio Sánchez Acosta, quien considera que este ambicioso proyecto ayudará a reducir el tráfico en la ciudad, así como a conservar el pavimento.

Estamos enterados de que ya empezaron los primeros trabajos de ese ambicioso proyecto para librar la entrada a la ciudad y ahorrar tiempo, sobre todo para los vehículos de carga pesada, que son los que utilizarán más esa vía… Al sacar la vuelta los camiones de carga pesada, que siempre llevan 20 o 30 toneladas encima, pues el pavimento lo va a agradecer", indicó.

Además de la construcción del libramiento por parte del gobierno del estado, el Ayuntamiento de Navojoa inició con las gestiones para pavimentar con concreto hidráulico la calle Sufragio Efectivo, mejor conocida como Ferrocarril, la cual es utilizada en su mayoría por vehículos pesados y hoy se encuentra hecha pedazos.

Es la única rúa alternativa que tienen los camiones… Se hizo pedazos porque no estaba diseñada para soportar tanta carga, por lo que su renovación y el libramiento beneficiarán la conservación de las calles de la ciudad", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui