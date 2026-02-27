La Universidad Tecnológica de Guaymas participa en la Expo Ciencias 2026 para fomentar la vocación en estudiantes

Guaymas, Sonora.- Con el propósito de fomentar vocaciones científicas desde edades tempranas y fortalecer el interés de niñas y niños por la ciencia y la tecnología, la Universidad Tecnológica de Guaymas (UTG) participó en la Expo Ciencias 2026.

Estudiantes de todos los niveles educativos, de la región del puerto, tuvieron la oportunidad de conocer de cerca proyectos de robótica, automatización, electrónica y piezas desarrolladas mediante impresión 3D, interactuando con prototipos y descubriendo cómo la ingeniería se aplica en la vida real.

El rector de la UTG, David Guillermo Pintor Hernández, subrayó la importancia de este tipo de eventos para dar a conocer el trabajo científico y de investigación que se realiza en la institución, motivando a los estudiantes y a la población en general a adentrarse en la ciencia.

La Expo Ciencias Guaymas 2026 se llevó a cabo mediante la colaboración interinstitucional entre instituciones educativas de nivel medio superior y superior, centros de investigación, asociaciones civiles y empresas privadas, las cuales implementaron diferentes talleres y actividades lúdicas.

En esta edición también se contó con la participación del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), el Tecnológico Nacional de México (TecNM), el Conservatorio de Música Fray Ivo Toneck, la Asociación de Médicos Veterinarios Guaymas-Empalme, Nordson Medical, Maquilas Tetakawi S.A. de C.V. y Dimex Ideas, entre otros.

Fuente: Tribuna del Yaqui