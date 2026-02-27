Malecón turístico en el Cochórit en Empalme quedará listo para antes de la Semana Santa

Empalme, Sonora.- De acuerdo a las proyecciones que se tienen, el nuevo malecón turístico que se construye en la playa del Cochórit, en Empalme, en una primera etapa, quedará concluido para antes de Semana Santa, informó el alcalde Luis Fuentes Aguilar.

El presidente municipal dio a conocer que en estos momentos la obra registra cerca de un 80 por ciento de avance, y se estima que en poco menos de un mes va a quedar completamente terminada y lista para que la puedan disfrutar los empalmenses y los vacacionistas que visiten esta playa durante el periodo vacacional de Semana Mayor.

Comentó que se tenía el temor de que, al llegar Semana Santa, el malecón estuviera inconcluso y pudiera ser dañado por la gente que por miles arriban a este lugar, por lo que ya se estaba pensando en diseñar un dispositivo para proteger el área.

"Afortunadamente nos dan la noticia de que para el 20 de marzo, aproximadamente, la obra va a estar terminada y abierta al público, lo que sin lugar a dudas es una magnífica noticia", expresó.

El primer edil externó su agradecimiento al gobernador Alfonso Durazo Montaño por hacer posible este sueño de los empalmenses, que ahora ya es toda una realidad. Por su parte, Abdel López, encargado de la obra, dio a conocer que a esta fecha ya se concluyó con la construcción de guarniciones y cuerpos norte y sur de pavimento; las ciclovías presentan un avance del 50 por ciento, en tanto que las escalinatas, baños y andador se encuentran en proceso.

Dijo que los tiempos que tiene para terminar la obra son para mediados de marzo, por lo que la debe entregar antes del inicio de Semana Santa.

Cifra

195

Millones de pesos será la inversión total del malecón, de los que 35 millones son en una primera etapa.

Durazo impulsa el desarrollo turístico del sur de Sonora con nuevos malecones

Fuente: Tribuna del Yaqui