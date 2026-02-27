"No les voy a dar spoilers porque no son los tiempos": Colosio Riojas en su visita a Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- En su visita a Hermosillo, Sonora, el senador de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Donaldo Colosio Riojas, dijo que todavía no hablará de las elecciones, pues considera que "todavía no son los tiempos". "Les voy a adelantar que no les voy a dar spoilers porque no son los tiempos", expresó.

El senador de MC estará hoy presente en diversos eventos en la capital de Sonora, semanas después de haber confirmado que buscará la candidatura a gobernador, ya sea de Sonora o Nuevo León en 2027.

Fue en la Escuela de Derecho de la Universidad de Sonora (Unison), donde el legislador federal e hijo del excandidato a la presidencia de México en los años 90, Luis Donaldo Colosio, sostuvo una conferencia de prensa con jóvenes estudiantes que se dieron cita al recinto. El senador emecista va a realizar una breve gira por Hermosillo este viernes, visitando primero la Casa Guadalupe Libre IAP, después esa reunión con alumnos de la Unison y, posteriormente, acudirá a las instalaciones municipales de MC.

Ante los cuestionamientos y críticas que ha recibido por no vivir en Sonora, a pesar de ser de Magdalena de Kino, y buscar la candidatura a la gubernatura en la entidad, Colosio Riojas respondió diciendo que hay políticos que han vivido toda su vida en Sonora y no han resuelto sus problemas. "Políticos han vivido toda su vida en Sonora, ¿qué chingad0$# esperan pa’ arreglarla?", afirmó.

Jorge Álvarez Máynez respalda a Luis Donaldo Colosio Riojas

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que, ante la posibilidad de contender por la gubernatura de Sonora, Colosio Riojas tendrá el respaldo del partido.

"Es un extraordinario perfil, joven, preparado con mucho amor por su tierra y creo que es un gran perfil en cualquiera de las decisiones que se vayan tomando, no solamente por él, sino también es una decisión que toman los ciudadanos del pueblo de Sonora; nosotros vamos a estar muy atentos a esas expectativas y definiciones".

Fuente: Tribuna del Yaqui