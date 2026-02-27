Paulina Ocaña destaca que el programa Sonora Atiende supera las 115 mil atenciones en territorio

Oquitoa, Sonora.- El gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó una nueva jornada de las ferias de servicios Sonora Atiende, programa que desde su arranque el 26 de mayo de 2025 ha brindado más de 115 mil atenciones directas a familias en distintos municipios del estado.

Durante la jornada realizada en Oquitoa, el mandatario estatal reiteró su compromiso de mantener un gobierno cercano y territorial, llevando trámites y servicios directamente a las comunidades, con el objetivo de reducir tiempos de traslado y costos para la ciudadanía.

La jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, Paulina Ocaña Encinas, destacó que la estrategia ha permitido coordinar a más de 30 dependencias estatales y delegaciones federales en una sola plataforma de atención, concentrando múltiples servicios en un mismo espacio para agilizar procesos y evitar duplicidades.

De acuerdo con cifras oficiales, en su primer año el programa llevó a cabo 94 ferias de servicios en distintos municipios, alcanzando en 2025 un total de 98 mil 547 atenciones ciudadanas. En lo que va de 2026 se han sumado 17 mil 272 servicios adicionales, para un acumulado histórico de 115 mil 819 atenciones brindadas en territorio.

Entre los servicios ofrecidos se encuentran la entrega de útiles escolares, impresión de actas, asesorías jurídicas y psicológicas, consultas médicas con farmacia, trámites vehiculares y expedición de licencias, entrega de semillas para productores, así como orientación sobre programas de vivienda y apoyos sociales.

Sonora se transforma con un gobierno municipalista que construye bienestar duradero en territorio, escuchando y atendiendo de cerca a nuestras familias.



Acompañamos a nuestro gobernador @AlfonsoDurazo en una gira por municipios del noroeste para:



uD83CuDF31 Dar inicio a la temporada de… pic.twitter.com/7fVV6xAhJ1 — Paulina Ocaña (@PaulinaOcanaE) February 27, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui