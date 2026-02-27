Protección Civil de Hermosillo se transforma: Aprueban que opere como organismo descentralizado

Hermosillo, Sonora.- El Ayuntamiento de Hermosillo realizó una sesión ordinaria donde los miembros del Cabildo votaron a favor de diversos dictámenes de gran relevancia para la administración de la ciudad. Uno de los puntos más destacados fue la transformación de la Coordinación Municipal de Protección Civil, la cual ahora operará bajo el esquema de un organismo público descentralizado. Esta medida busca otorgar mayor autonomía al área encargada de salvaguardar la integridad de la ciudadanía ante situaciones de emergencia.

El presidente municipal, Antonio Astiazarán, tomó la palabra para explicar las razones detrás de este cambio estructural. Señaló que la propuesta surge a partir de un análisis detallado elaborado por profesionales en la materia. El objetivo central consiste en encontrar la figura jurídica más conveniente para dotar al organismo de una solidez legal robusta y, a mediano plazo, asegurar una suficiencia presupuestal adecuada. Astiazarán enfatizó que planear el financiamiento hacia el futuro resulta indispensable para el buen funcionamiento de esta dependencia.

Por su parte, la regidora Ana Paula Villalvazo presentó los detalles del dictamen ante el pleno. señaló que la designación de la persona titular de este nuevo ente descentralizado no se hará a puerta cerrada. Al contrario, se instaurará un proceso transparente, abierto a la observación pública y con participación directa de la sociedad civil. Se exigirá que los aspirantes comprueben sus conocimientos mediante certificaciones y capacitaciones pertinentes en el área de protección civil, garantizando así que la persona seleccionada cuente con las habilidades necesarias para el puesto.

Durante el desarrollo del orden del día, los integrantes del cuerpo edilicio también abordaron seis asuntos presentados por la Sindicatura Municipal, mismos que recibieron la aprobación unánime de los presentes. Dentro de este bloque se validó otorgar una concesión a la Arquidiócesis de Hermosillo. Este acuerdo comprende la entrega de un terreno de dominio público con una superficie exacta de 770.01 metros cuadrados, un predio que se encuentra ubicado en la colonia Las Quintas.

En el ámbito laboral, la Comisión de Asuntos Laborales sometió a votación el otorgamiento de diversas prestaciones para los trabajadores del ayuntamiento. El Cabildo autorizó un total de 17 pensiones para servidores públicos que concluyeron su etapa activa. Este grupo contempla 12 jubilaciones de carácter complementario, una pensión por vejez complementaria, tres asignaciones por incapacidad permanente complementaria y, finalmente, una por invalidez definitiva complementaria. Estas acciones buscan respetar los derechos adquiridos por los empleados tras años de trabajo en beneficio de la comunidad.

La agenda continuó con la intervención de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. Los regidores dieron luz verde al Programa de Optimización de Estructuras Orgánicas y Ocupacionales, junto con el Programa de Austeridad y Ahorro aplicable al ejercicio fiscal 2026. Estas directrices financieras tienen la finalidad de mantener un control estricto sobre el gasto de la ciudad, promoviendo el uso eficiente de los recursos económicos disponibles.

Hermosillo fortalece su Protección Civil como organismo descentralizado; cabildo aprueba nueva figura jurídica e incluye el acuerdo de creación de la Coordinación MunicipaluD83CuDFE6de P C https://t.co/aVPLYEUSNj @uniradiomexico @HermosilloGob #ProtecciónCivilMagazín pic.twitter.com/SXnkdv7TH0 — Protección Civil Magazín (@P_Civil_Magazin) February 28, 2026

En otro tema, el alcalde propuso conceder facultades legales a Zulma Galaz Angulo, quien dirige la Dirección General de Atención a la Mujer. El Cabildo respaldó la propuesta y le otorgó un poder general para pleitos y cobranzas, además de facultades para actos de administración. Esta decisión resulta necesaria para llevar a cabo la firma y seguimiento de un convenio de colaboración con el Gobierno Federal, gestionado por conducto de la naciente Secretaría de las Mujeres.

Asimismo, se dio el visto bueno para firmar un convenio de trabajo conjunto con la Asociación de Municipios Capitales de México A. C. La finalidad de este acuerdo radica en fomentar la profesionalización de los servidores públicos y fortalecer las capacidades administrativas del gobierno de Hermosillo mediante el intercambio de experiencias con otras ciudades del país.

Para concluir la jornada, los regidores se dieron por enterados de los informes de actividades correspondientes al último mes, entregados por diversas paramunicipales. En este proceso de rendición de cuentas rindieron sus reportes el Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA), la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático (AMECC), la Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo (PIMH) y el organismo operador Agua de Hermosillo (Aguah).

Fuente: Tribuna del Yaqui