Rogelio Cota rinde protesta como dirigente de MC en Hermosillo con la presencia de Colosio Riojas

Hermosillo, Sonora.- Con la presencia del senador Luis Donaldo Colosio Riojas, Rogelio Cota asumió la dirigencia en Hermosillo de Movimiento Ciudadano (MC), con el respaldo de militantes y simpatizantes del partido.

En su acto de toma de protesta, Rogelio Cota aseguró que Hermosillo se está transformando para el futuro, para hacer frente a las próximas elecciones y tomar las riendas.

"Es un honor tener el respaldo de los ciudadanos y ver que hemos crecido como movimiento y que ahora nos estamos preparando con la experiencia que hemos adquirido con la evolución", expresó Rogelio Cota.

Por su parte, el legislador dijo que desde el Comité Ejecutivo Nacional, Rogelio Cota tiene el respaldo para contender por Hermosillo por su trabajo de campo y apoyo constante al deporte.

Colosio Riojas añadió que Movimiento Ciudadano tiene el crecimiento que se requiere para llevar al partido al siguiente nivel y ser una oposición que señale los actos de Morena.

#Sonora | Rogelio Cota rindió protesta como dirigente municipal de Movimiento Ciudadano en Hermosillo, en un acto que contó con la presencia del senador Luis Donaldo Colosio Riojas y del dirigente nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez uD83DuDFE0 pic.twitter.com/EgBz3tnOVh — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 28, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui