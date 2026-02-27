Sonora alcanza 24.44 por ciento de pobreza laboral, su nivel más bajo en más de 15 años por políticas de Durazo

Hermosillo, Sonora.- Sonora se posiciona como referente nacional en reducción de pobreza laboral, al alcanzar un histórico 24.44 por ciento en el cuarto trimestre, por debajo de la media nacional y el nivel más bajo en más de 15 años, de acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Lo anterior, gracias a las políticas económicas impulsadas por el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

La reducción de pobreza laboral en Sonora, cuyo indicador mide el porcentaje de trabajadores con ingresos laborales que no son suficientes para adquirir la canasta alimentaria y se ubican por debajo de la línea de bienestar, refleja una tendencia sostenida a la baja en la entidad, marcando un punto de inflexión en la política económica y social del estado.

En Sonora, la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, la atracción de nuevas inversiones y el fortalecimiento del mercado laboral han sido factores determinantes para que miles de trabajadores hoy cuenten con mayores ingresos y mejores oportunidades.

El registro de 24.44 por ciento en el cuarto trimestre no solo representa una cifra histórica, sino un paso firme hacia un modelo de desarrollo con justicia social, donde el crecimiento económico se traduce en bienestar directo para las familias sonorenses.

Fuente: Tribuna del Yaqui