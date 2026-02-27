Hermosillo, Sonora.- La administración municipal que encabeza Antonio 'Toño' Astiazarán ya rebasa los 600 millones de pesos invertidos en equipamiento de áreas que prestan servicios públicos en Hermosillo, como en esta ocasión que, para beneficio de las familias hermosillenses, el presidente municipal hizo entrega de tres grúas, tres pick up y una zanjeadora a la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático (Amecc), cuyo costo fue de 15 millones 720 mil 801 pesos.

'Toño' Astiazarán realizó una formal entrega a los integrantes de las cuadrillas de las siete unidades que, más adelante, las tendrán asignadas y se harán cargo de su operación, así como el mantenimiento preventivo necesario con la finalidad de mantenerlas en excelentes condiciones el mayor tiempo posible. "Lo que hemos entregado de equipos a Servicios Públicos, a la ahora Dirección General de Infraestructura, a Alumbrado Público, recolección de basura, por supuesto, ya llevamos más de 600 millones de pesos invertidos solo en el tema del equipamiento, porque un equipo de primera requiere también de herramientas de trabajo de primera", afirmó el presidente municipal.

'Toño' Astiazarán equipa con vehículos operativos a la Agencia de Energía y Cambio Climático de Hermosillo

La directora de la Amecc, Carla Neudert Córdova, mencionó que las nuevas unidades operativas fueron adquiridas con recursos propios provenientes del pago de Derechos de Alumbrado Público y eso habla de la buena gestión de los recursos públicos que promueve Antonio Astiazarán. En esta entrega se contó con la honorable compañía de Ramón Corral Aguirre, Oficial Mayor del Ayuntamiento; Zaira Fernández, Contralora Municipal, y César Torres Rivera, director administrativo de la Amecc.

Sumamos nuevo equipo para transformar Hermosillo. uD83DuDCA1uD83DuDC4AuD83CuDFFC



Entregamos a los trabajadores de la @amecchmo nuevas grúas y vehículos que permitirán mejorar la capacidad de atención al alumbrado público de la ciudad.uD83DuDC77uD83CuDFFB???uD83DuDE9C



¡Un cambio positivo para la iluminación en la H! uD83DuDE4CuD83CuDFFBuD83DuDD05 pic.twitter.com/nb3QGkbtCj — Antonio Astiazarán (@tonoastiazaran) February 27, 2026

Características de las unidades operativas

Dos grúas de canastilla, modelo 2026, LT40, TEREX

Una grúa HIAB X-CL23, modelo 2026

Tres pick up Ram 700, modelo 2025

Un tracto compacto Toro (zanjeadora)

Inversión total: 15 millones 720 mil 801 pesos

'Toño' Astiazarán equipa con vehículos operativos a la Agencia de Energía y Cambio Climático de Hermosillo

Fuente: Tribuna del Yaqui