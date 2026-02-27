¡Síguenos!
Uniformes escolares gratuitos en Sonora se entregarán a partir de abril; SEC aplica nueva dinámica

Para tener mayor efectividad en la entrega de uniformes escolares gratuitos en Sonora, ahora se podrán entregar antes y también se reducirán a solo dos sedes

Uniformes escolares gratuitos en Sonora se entregarán a partir de abril; SEC aplica nueva dinámica
Uniformes escolares gratuitos en Sonora se entregarán a partir de abril; SEC aplica nueva dinámica Foto: Internet

Hermosillo, Sonora.- Los uniformes escolares gratuitos para el próximo periodo escolar se entregarán durante el mes de abril, afirmó el secretario de Educación y Cultura en Sonora, Froylán Gámez Gamboa.

En entrevista, señaló que para tener mayor efectividad en la entrega de uniformes, ahora se podrán entregar antes y también se reducirán a solo dos sedes para su entrega: una en Hermosillo y otra en Ciudad Obregón, para hacer más eficiente el procedimiento a los padres de familia.

"Estrenar estimula a un niño a que puede llegar en igualdad de circunstancias al siguiente ciclo escolar; ni me voy a sentir más, ni me voy a sentir menos, me voy a sentir digno con identidad y a la par de todos, que eso es lo más importante".

Señaló que en el resto de los municipios los uniformes escolares se entregarán directamente a los padres de familia en los planteles.

Dato

430 mil estudiantes cuenta Sonora en educación básica, es decir, de preescolar hasta secundaria.

Fuente: Tribuna del Yaqui

