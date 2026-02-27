Hermosillo, Sonora.- En el marco del Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, a través de la Secretaría de Salud Pública (SSP), el Gobierno de Sonora informa que el Hospital General del Estado IMSS-Bienestar retomó formalmente las actividades de procuración y trasplantes, consolidando un avance significativo para la atención médica de alta especialidad en la entidad; este esfuerzo es fundamental para los pacientes que se encuentran en lista de espera.

El pasado 25 de febrero de 2026 se realizó el primer trasplante renal de donador vivo relacionado, efectuado con éxito por el equipo multidisciplinario del hospital, integrado por especialistas en urología, angiología, anestesiología y trasplantes; este acto forma parte de esta reactivación. Asimismo, también será posible realizar trasplantes de riñón y córnea en beneficio de personas derechohabientes de IMSS-Bienestar en Sonora, fortaleciendo la capacidad resolutiva del sistema público de salud en el estado, agradeciendo el aporte y compromiso de la institución federal en la entidad.

Vuelve la esperanza: Hospital General del Estado IMSS Bienestar reactiva programa de trasplantes en Sonora

Por su invaluable compromiso y apoyo como puente de esperanza que salva vidas, la SSP recibió un reconocimiento nacional a través del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), ya que forma parte de la red nacional de traslado gratuito de órganos, tejidos, receptores y profesionales de la salud. Hay que destacar el acto altruista que es el donar órganos, salvando y transformando vidas.

Para ser donador, es necesario manifestar en vida la voluntad de donar y comunicar esta decisión a la familia, ya que son los familiares quienes autorizan el proceso en caso de fallecimiento. Sin embargo, en el caso de la donación en vida, como el trasplante renal, se necesita contar con la mayoría de edad, tener un buen estado de salud y cumplir con los estudios médicos, psicológicos y legales que garanticen que la donación se realiza de manera libre, voluntaria y segura.

En esta importante fecha como lo es el Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, la SSP del estado de Sonora reafirma su grato compromiso con la coordinación intersectorial, así como también el fortalecimiento de los servicios de alta especialidad y la promoción de la cultura de la donación como una oportunidad real de vida para quienes más lo necesitan.

Fuente: Tribuna del Yaqui