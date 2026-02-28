Cajeme es sede de mesas de trabajo del proyecto 'Transparencia para el Pueblo'; Lamarque encabeza encuentro

Ciudad Obregón, Sonora.- El Ayuntamiento de Cajeme fue la sede de las mesas de trabajo denominadas 'Transparencia para el Pueblo', las cuales fueron presididas por el alcalde anfitrión Javier Lamarque Cano y se contó con la presencia de funcionarios públicos y representantes de diferentes municipios del sur de la entidad.

El objetivo de este tipo de ejercicios, en el cual participaron los municipios de Álamos, Bácum, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Huatabampo, Navojoa, Quiriego, Rosario, Yécora, Benito Juárez y San Ignacio Río Muerto, es el de fortalecer la confianza de los ciudadanos y la claridad en lo que respecta a la rendición de cuentas de cada localidad.

Durante el desarrollo del encuentro entre los servidores públicos, Lamarque Cano destacó que la transparencia es una responsabilidad fundamental de todo gobierno en sus diferentes niveles y más allá de colores partidistas.

"Es muy importante esta reunión, porque más allá de las filiaciones políticas de los distintos gobiernos municipales, hay algo que es una responsabilidad básica con la gente y es siempre dar cuentas de lo que hacemos y que la gente sepa en dónde está, cuánto fue, en qué se aplicó, quién lo hizo, es decir, la transparencia de todo aquello que se hace para el bienestar del pueblo", enfatizó el edil cajemense.

Cabe destacar que durante la mesa de trabajo se abordaron temas enfocados en revisar y comunicar el estatus de los recursos de revisión, verificar el cumplimiento de las obligaciones de acceso a la información, registrar el módulo del buzón del Sistema de Comunicación entre Organismos Garantes y Sujetos Obligados (Sicom), coordinar acciones de comunicación y difusión sobre las funciones y atribuciones de la transparencia, con el fin de fortalecer la confianza institucional y promover la colaboración entre los municipios de la región sur de Sonora.

En el encuentro participaron funcionarios estatales relacionados con los temas que se abordaron durante el desarrollo del evento, tales como transparencia, vinculación, capacitación y rendición de cuentas.

