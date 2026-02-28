Centro Ecológico de Sonora se transforma con más especies, infraestructura renovada y mayor afluencia

Hermosillo, Sonora.- Con la llegada de nuevas especies, rehabilitación de infraestructura y un incremento en la afluencia de visitantes es como el Centro Ecológico de Sonora Dr. Samuel Ocaña vive una etapa de fortalecimiento impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Desde el gobierno del estado se han promovido acciones como mejoras en infraestructura de distintas áreas, como rehabilitación de oficinas, palapas, sanitarios accesibles, ampliación de cafetería, construcción de áreas de descanso, instalación de sombras y bebederos en recintos, así como adecuaciones en rampas para garantizar accesibilidad universal y una experiencia segura y cómoda para las familias sonorenses.

En el ámbito de bienestar animal, el Centro Ecológico alberga actualmente 103 especies y 872 organismos y trabaja en la reproducción y conservación de fauna. De 2021 a la fecha, se han registrado 383 nacimientos dentro del recinto ambiental, bajo un modelo de atención que prioriza alimentación balanceada, medicina preventiva y espacios adecuados.

Gracias a convenios de colaboración con zoológicos, Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMAS) e instituciones académicas, el recinto ha fortalecido su diversidad biológica con la llegada de ejemplares como guacamayas rojas, águila real, emú, tigre blanco, capibara y jirafa, entre otros, lo que ha enriquecido la oferta educativa y recreativa para las y los visitantes.

De manera paralela, el Centro Ecológico participa en proyectos de investigación y conservación, destacando el programa binacional SAFE para la recuperación del lobo gris mexicano, donde el recinto es pionero en México y reconocido por registrar una de las camadas de lobeznos más grandes logradas de forma 100 por ciento natural.

El rescate integral también se refleja en los próximos proyectos de rehabilitación del Aviario y Acuario, así como en el desarrollo de nuevos espacios como invernadero, granja infantil y mejoras en recintos de primates, hipopótamos y lobo gris mexicano, acciones que fortalecerán la vocación científica y de conservación del parque.

