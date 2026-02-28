Clima en Hermosillo: Conagua advierte onda de calor y cielos despejados; no hay probabilidad de lluvia

Hermosillo, Sonora.- Con la reciente información que la Conagua ha dado sobre el estado del tiempo, a través de sus redes sociales en las diferentes regiones del país, entre ellas del clima en Hermosillo, Sonora, se sabe que esperar a lo largo del día y la tarde, para este sábado 28 de febrero del 2026. Según el pronóstico, no hay probabilidad de lluvia, además de una onda de calor que superará los 30 grados.

En esta ocasión, los informes meteorológicos, impartidos a través de X, antes conocido como Twitter, y páginas oficiales de Internet del clima, han estipulado que habrá un día con condiciones para una ola de calor pues durante el medio día y la tarde, habrá temperaturas hasta los 34 grados, y una humedad del 38 por ciento, lo que contribuye a un clima seco, por lo que es improbable que haya lluvias en la región, y el clima se mantenga seco, pero no sofocante.

De la misma manera se informa en cuanto a las temperaturas que se prevén en la capital del estado de Sonora, se ha dicho existirán condiciones para días frescos y tardes cálidas, con temperaturas mínimas de los 23 grados durante el día y máximos de los 34 grados a lo largo de la tarde, sin embargo, se señala que la sensación térmica permanecerá entre los 19 y 23 grados, por lo que será un día agradable, pero se debe mantener hidratados y tomar precauciones si se sale.

De igual forma se espera que en las próximas horas puedan presentarse rachas de vientos un poco bajas, que podrían tener mínimo de 3 a 5 kilómetros por hora, hasta unas máximas de 10 kilómetros por hora, asegurando que no se espera que estos vayan a tener una gran alteración y se mantendrán, de la misma manera en que la temperatura, por lo que no se esperan tolvaneras o inconvenientes a lo largo del día con esto.

Como en cada uno de los pronósticos, la Conagua ha exhortado a la población que tomen sus precauciones en ambas situaciones, pidiendo que se trate de estar refugiado en sus hogares, especialmente en las horas con el mayor punto de calor y sol en el exterior, ya sea en caso de intenso calor o frío, para prevenir golpes de calor o daños en la salud.

#Clima | Hermosillo amaneció con una temperatura mínima de 15°C con una humedad relativa del 40%, se espera para hoy un valor máximo de 32°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos mayormente nublados y 30% de probabilidad de… pic.twitter.com/eHqr0xStHE — Telemax Sonora (@TMXDigital) February 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui