Clima hoy sábado 28 de febrero: Sonora tendrá noche fresca y domingo con calor extremo

Hermosillo, Sonora.- Durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo, el estado de Sonora estará bajo la influencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, fenómeno que se mantiene sobre el noroeste del país. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esta condición favorecerá un ambiente mayormente estable, con cielo despejado a parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias en la entidad.

Aunque durante el día han predominado temperaturas elevadas, hacia la noche se prevé un descenso térmico más notable, especialmente en municipios de la sierra alta. En regiones montañosas podrían registrarse temperaturas mínimas entre 0 y 5 grados Celsius durante la madrugada del domingo, con posibilidad de heladas aisladas en zonas elevadas.

Temperaturas altas

Para la jornada del domingo 1 de marzo, Sonora se mantendrá como una de las entidades con temperaturas más altas de México. Se pronostican valores máximos entre 40 y 45 grados Celsius en distintas zonas del estado, principalmente en el centro, sur y noroeste. Este contraste entre mañanas frescas y tardes muy calurosas seguirá marcando la pauta climática.

Durante la noche y primeras horas del día, el ambiente será frío a fresco, sobre todo en municipios serranos. En contraste, en localidades del sur y del desierto sonorense, el calor se hará sentir con intensidad a partir del mediodía.

Viento y condiciones de riesgo

En cuanto al viento, se esperan velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en diferentes puntos del estado. Estas condiciones podrían generar tolvaneras en tramos carreteros y reducir la visibilidad, principalmente en zonas desérticas.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones ante las rachas fuertes, ya que podrían derribar árboles debilitados o anuncios publicitarios. Asimismo, durante la madrugada podrían formarse bancos de niebla en áreas serranas, lo que también disminuiría la visibilidad en caminos y zonas urbanas.

Condiciones en el resto del país

Mientras Sonora permanecerá sin lluvias relevantes, en otras regiones del país se prevén precipitaciones debido a canales de baja presión y al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe. Se pronostican intervalos de chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Además, habrá lluvias aisladas en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Yucatán.

En cuanto a temperaturas máximas, además de Sonora, se esperan valores de 40 a 45 grados Celsius en el norte de Sinaloa, el oeste de Chihuahua, el noroeste de Guerrero, el istmo de Oaxaca y el istmo de Chiapas. De 35 a 40 grados Celsius se prevén en Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, el suroeste de Puebla, Campeche y Yucatán.

Las temperaturas mínimas más bajas, de -5 a 0 grados Celsius con heladas, se esperan en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Estado de México. Finalmente, en el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas, se prevé viento del norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura.

Fuente: Tribuna del Yaqui y Conagua