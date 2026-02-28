Fortalece Gobierno de Sonora participación política de las mujeres sonorenses

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de las Mujeres, concluyó su periodo al frente de la presidencia del Observatorio de Participación Política de las Mujeres (OPPM), con acciones orientadas a fortalecer e impulsar la participación de las sonorenses en espacios de elección popular y toma de decisiones.

Durante un año de gestión se realizaron capacitaciones, seminarios, el fortalecimiento de los Lineamientos del Observatorio, así como sesiones ordinarias y extraordinarias. Además, se incorporó una visión institucional especializada en igualdad sustantiva, prevención de la violencia y eliminación de prácticas discriminatorias que históricamente han limitado el acceso de las mujeres a cargos públicos.

La titular de la Secretaría destacó que el trabajo realizado permitió consolidar la participación política de las mujeres como una política pública permanente, más allá de los procesos electorales, mediante la construcción de estrategias con enfoque transversal.

En el evento se tomó protesta a la nueva presidencia del OPPM, que quedó a cargo del consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Nery Ruiz Arvizu, así como de la consejera Alma Alonso Valdivia como secretaria técnica.

Durante su intervención, el nuevo presidente señaló que el Observatorio representa una herramienta estratégica para fortalecer una democracia inclusiva. Por su parte, la representante del OPPM, María Inés Aragón Salcido, subrayó que las acciones implementadas contribuyen a incrementar la participación política de las mujeres y garantizar la paridad vertical y horizontal en las candidaturas.

Las personas que participaron en el evento

Al acto asistieron también titulares de los organismos permanentes del OPPM, entre ellos el Tribunal Estatal Electoral y la Fiscalía de Delitos Electorales, así como la presidenta del Congreso del Estado, la diputada Alejandra López Noriega, y la senadora Lorenia Valles Sampedro.

Fuente: Tribuina del Yaqui