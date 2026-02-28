Ratifican a Nicolás Campa como líder de los ganaderos en la región del Valle del Yaqui

Ciudad Obregón, Sonora.- En el marco de la 87 asamblea general de la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui (Uglvy), Nicolás Campa Romero fue ratificado como presidente de dicha organización y, durante el evento en el cual resultó reelecto, rindió también un informe de resultados y actividades.

Es un informe de actividades que estamos obligados estatutariamente a hacerlo cada año, como todo el tiempo es obligación de la tesorería y el consejo directivo dar un informe de actividades a los socios ganaderos", afirmó.

Cabe destacar que durante su próxima gestión, Campa Romero estará acompañado por Francisco José Lucero Monguia como secretario, en la tesorería Jenny Villarreal González y, como vocales, César Humberto Padilla Cruz, Luis Martín Cuevas Muñoz, Guadalupe Mesa Sandoval, Sergio Antillón Ojeda, César Ronquillo Tinoco, Luis Enrique González Verdugo, Gonzalo Valenzuela Villa, Javier Ernesto Borquéz Souque, Alma Fabiola Armenta, Gustavo Valenzuela Ronquillo, Elba Leticia Parra Coronado y Cristian Rosalindo López Ronquillo.

Además, se conformó un consejo de vigilancia integrado por Lamberto Eduardo Cueva Sáenz, Francisco Javier del Río Tiznado, Álvaro Figueroa Moreno y un delegado ante la Unión Ganadera.

Como parte de su informe, aclaró que las acciones que se realizan en la mencionada organización consisten en realizar gestiones y servicios para los agremiados, las cuales constan de la venta de aretes amarillos y de exportación, el otorgamiento de cartas o documentos para la realización de algún trámite personal o empresarial, como la solicitud de algún crédito y registrar nuevas marcas de herrar, entre otros.

Se realizaron los nuevos nombramientos para la asociación

Campa Romero comentó que, en la agrupación de ganaderos, la organización no vende particularmente ningún producto, sino que les ofrece diversos servicios a los agremiados y comentó: "Realmente la sociedad ganadera, como le dice, es una facilitadora de todos los servicios al ganadero", indicó.

700 ganaderos de la región conforman actualmente la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui (Uglvy). La Asociación Ganadera Local fungió como facilitadora para la entrega de gabazo proporcionado por una empresa cervecera asentada en la localidad y alimento para ganado subsidiado por el gobierno de Sonora que encabeza Alfonso Durazo Montaño.

