Alerta en Empalme: Reportan brote de sarampión en campo agrícola; autoridades toman medidas

Empalme, Sonora.- La Secretaría de Salud reportó un brote de sarampión en el Valle de Empalme, específicamente en el campo agrícola 'La Malichita', todos ellos importados, así como un caso sospechoso en la colonia Libertad.

En reunión del Comité Municipal de Salud, encabezada por el director de Salud en el Distrito 04, Manuel Piñuelas, así como por el alcalde Luis Fuentes Aguilar, se informó que las personas que portan el virus son jornaleros agrícolas provenientes de los estados de Chiapas y Guerrero.

Se informó que ante tal situación se emprendieron medidas emergentes, entre estas el envío de brigadas de la Secretaría de Salud para una campaña de vacunación indiscriminada contra esta enfermedad, que en casos graves puede derivar en el deceso del paciente.

La vacunación está dirigida especialmente a la población migrante que se encuentra asentada de manera temporal en los campos agrícolas, en donde viven en galeras, pero también a la población rural local. En cuanto al caso sospechoso que se detectó en la colonia Libertad, se mantiene bajo vigilancia para confirmar.

Fuente: Tribuna del Yaqui