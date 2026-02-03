CLIMA en Sonora HOY 3 de febrero: Pronóstico de TEMPERATURAS por municipios; advierten HELADAS

Hermosillo, Sonora.- Este martes 3 de febrero de 2026, el clima en Sonora presentará contrastes importantes entre regiones y a lo largo del día. Aunque no se prevén lluvias, las temperaturas variarán de forma notable desde las primeras horas de la mañana hasta la noche, con condiciones que pueden ir desde ambiente frío hasta caluroso en algunas zonas. Para que nada interrumpa tu jornada, aquí te compartimos el reporte meteorológico completo.

Así será el clima en Sonora este martes 3 de febrero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, durante la mañana dominará un ambiente frío a fresco en gran parte del estado, con cielos medio nublados y sin probabilidad de lluvia. En zonas serranas de Sonora se espera un ambiente muy frío a gélido, con posibles heladas, por lo que se recomienda extremar precauciones, especialmente en municipios del norte y oriente.

Así será el clima en Sonora este martes 3 de febrero. Foto: Conagua

En regiones como Agua Prieta, Nacozari de García y zonas altas cercanas a la sierra, las temperaturas mínimas rondarán entre los 7 y 8°C, mientras que en el centro y sur del estado se esperan valores matutinos de entre 11 y 13°C. En ciudades fronterizas y del noroeste, como San Luis Río Colorado y Sonoyta, la mañana iniciará fresca, con temperaturas cercanas a los 11°C, pero con rápido ascenso conforme avance el día. En zonas costeras como Puerto Peñasco y Guaymas, el ambiente será fresco al amanecer, con mínimas entre los 12 grados, acompañadas de cielo parcialmente nublado.

Durante la tarde, el clima en Sonora se tornará más templado, e incluso cálido en algunas regiones. Municipios del norte y noroeste, como San Luis Río Colorado, Sonoyta y Caborca, alcanzarán temperaturas máximas cercanas a los 28 y 29°C. En Hermosillo y Ciudad Obregón, el termómetro se moverá alrededor de los 28 grados, con sensación térmica similar y cielo con nubes y claros.

En Nogales y Magdalena de Kino, las temperaturas máximas rondarán entre los 23 y 26°C, mientras que en el sur, en zonas como Guaymas y Huatabampo, se esperan máximas cercanas a los 24 y 28°C. El viento será otro factor a considerar durante el día. Se prevé viento de dirección variable de 20 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas que podrían alcanzar entre los 40 y 60 kilómetros por hora, lo que podría generar polvo o disminuir la visibilidad en carreteras, sobre todo en tramos abiertos del norte y centro del estado.

Para la noche, las temperaturas volverán a descender de forma gradual. El ambiente será fresco en la mayoría de los municipios, con valores cercanos a los 20 grados en Hermosillo y Guaymas, mientras que en el norte y la sierra podrían bajar nuevamente hacia los 11 y 12°C. El cielo se mantendrá medio nublado y sin lluvias, con viento disminuyendo de intensidad conforme avance la noche.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)