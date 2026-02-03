¿Cómo será el CLIMA en Hermosillo HOY martes 3 de febrero? Aquí el pronóstico del tiempo

Hermosillo, Sonora.- Antes de iniciar actividades este martes 3 de febrero de 2026, conviene revisar cómo se comportará el clima en Hermosillo a lo largo del día. Aunque la mañana será fresca y con cielo parcialmente despejado, las condiciones irán cambiando conforme avance la jornada, con un aumento importante de la temperatura hacia el mediodía y la tarde. Conocer el pronóstico te permitirá tomar precauciones, elegir ropa adecuada y planear mejor tus actividades al aire libre.

Así será el clima en Hermosillo este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, la mañana en Hermosillo se mantendrá con nubes y claros y temperaturas frescas. Desde las 5:00 y hasta las 8:00 horas, el termómetro se ubicará alrededor de los 14°C, con una sensación térmica muy similar. El viento será flojo, proveniente del noreste, con rachas que irán de los 8 a los 18 kilómetros por hora.

Así será el clima en Hermosillo HOY martes 3 de febrero. Foto: Conagua

En este tramo del día, el índice UV será bajo, por lo que no se prevé riesgo por radiación solar, aunque sí se recomienda salir bien abrigado si se realizan traslados tempranos. Conforme avance la mañana, el ambiente comenzará a templarse de forma gradual. Cerca de las 11:00 horas se espera que la temperatura suba hasta los 23°C, con una sensación térmica de aproximadamente 24. El cielo seguirá presentando nubes y claros, mientras que el viento se mantendrá moderado del noreste.

En este horario el índice UV alcanzará un nivel medio, por lo que ya será recomendable aplicar protector solar, sobre todo si se permanece al aire libre durante varias horas. Durante la tarde, Hermosillo experimentará uno de los momentos más cálidos del día. Alrededor de las 14:00 horas, la temperatura llegará a los 27°C, con una sensación térmica cercana a los 26. El viento cambiará de dirección hacia el oeste y se mantendrá flojo, lo que podría hacer que el calor se perciba de manera más directa.

Hacia las 17:00 horas, las condiciones serán similares, con 27°C, cielo parcialmente despejado y un descenso del índice UV a nivel bajo conforme el sol comience a perder intensidad. Para la noche, el clima en la capital sonorense se tornará más agradable. A partir de las 20:00 horas se prevé un cielo parcialmente nuboso y una temperatura cercana a los 22 grados, aunque la sensación térmica podría ubicarse alrededor de los 24 debido al viento moderado del oeste.

Más tarde, hacia las 23:00 horas, el termómetro descenderá hasta los 20 grados, con cielo de nubes y claros y viento flojo del noroeste, creando un ambiente más fresco para el cierre del día.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)