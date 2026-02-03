Con inversión de 800 mil pesos, Lamarque Cano da banderazo a obras de infraestructura en Las Cortinas

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, inició el mes de febrero dando banderazo de inicio de trabajos de rehabilitación de obras de infraestructura hidráulica, sanitaria y pavimentación. En esta ocasión, le tocó el turno a los vecinos de la calle José María Iglesias entre Coahuila y Zacatecas de la colonia Las Cortinas. Allí se instalará la red de drenaje y de agua potable, incluidas las tomas domiciliarias, reconstrucción de terracerías y la correspondiente colocación de la cinta asfáltica.

"Hoy vamos a iniciar trabajos de rehabilitación de la calle Coahuila a la Zacatecas. Son alrededor de dos mil metros cuadrados de recuperación de calles, que va a comprender la infraestructura hidrosanitaria. Todo lo que es la red de agua potable y drenaje de la calle con tomas domiciliarias. Además, ya que se termine la parte de abajo, se va a compactar, se va a hacer la terracería y se va a pavimentar. Va a quedar muy bien esta calle y vamos a seguir trabajando con muchas calles de las colonias", detalló Lamarque Cano.

El edil cajemense destacó que la inversión para llevar a cabo dichos trabajos asciende aproximadamente a 800 mil pesos y generará un beneficio para aproximadamente tres mil 500 habitantes.

Durante el desarrollo del evento, Lamarque Cano aprovechó para hacer un llamado a los ciudadanos a cumplir de manera oportuna con el pago del servicio de agua potable y el impuesto predial, a fin de contar con los recursos para continuar realizando obras en beneficio del municipio.

Cabe destacar que, como parte del evento protocolario, Martha Elba Martínez Valdez, en representación de las y los vecinos del sector, agradeció al Gobierno Municipal que encabeza Javier Lamarque por tomar en cuenta a su colonia. Además, destacó la importancia de la participación ciudadana para que este tipo de obras sean posibles.

La representante de los vecinos del sector beneficiado con la obra en cuestión se sumó también al llamado del alcalde Lamarque Cano. Esto se refiere a la invitación dirigida a la comunidad en general para que cumplan en tiempo y forma con el pago de servicios e impuestos. El objetivo es que el Gobierno Municipal pueda seguir realizando más obras de infraestructura.

Fuente: Tribuna del Yaqui