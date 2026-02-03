Conagua Sonora anuncia inversión para mejoras en playas y campos de la región del Mayo

Navojoa, Sonora.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizó una visita al sur de Sonora para tratar temas de playas limpias en Huatabampo, así como proyectos en 2026 con los productores agrícolas del Valle del Mayo.

Durante su visita a la región del Mayo, Rodolfo Castro Valdez, titular de Conagua se reunió con las autoridades municipales de Huatabampo para conformar el Comité de Playas Limpias, el cual estará conformado por funcionarios municipales, ambientalistas, académicos y ciudadanía en general.

Estamos buscando instalar un Comité de Playas Limpias en Huatabampito, en sintonía con lo que ha traído el gobernador Alfonso Durazo que fue la obra magna en el malecón de Huatabampito, por lo que ahora tenemos que buscar la cultura de la limpieza junto a las diferentes organizaciones sociales", señaló.

Castro Valdez precisó que este Comité será el encargado de vigilar no sólo la limpieza de las playas, sino también del cuidado del medio ambiente, para que próximamente la playa de Huatabampito pueda contar con una certificación internacional.

Posteriormente, la directiva de la Conagua en Sonora se reunió con los productores agrícolas de la región para establecer los proyectos hidráulicos que se realizarán en este año, como parte del Plan Nacional de Tecnificación del Valle del Mayo.

Fuente: Tribuna del Yaqui