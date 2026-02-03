Congreso de Sonora inaugura un nuevo período ordinario de sesiones; presentan informes

Hermosillo, Sonora.- Los diputados locales de Sonora inauguraron un período ordinario de sesiones este martes 3 de febrero de 2026, en el que se presentó el informe de actividades de la diputación permanente de diciembre y enero, donde se realizaron dos sesiones extraordinarias de pleno.

La diputada Vicky Espinoza, quien fungió como presidenta del Congreso de Sonora durante el periodo extraordinario de diciembre y enero, dijo que durante ese periodo el congreso sesionó de manera extraordinaria en el pleno para el nombramiento del nuevo alcalde de Bácum; además, se atendieron minutas enviadas por el Congreso de la Unión.

"Debe mantenerse abierto, como un espacio plural y accesible para todos. En este año de la discapacidad, desde la presidencia se dio especial prioridad a la atención de personas con discapacidad, familias cuidadoras y colectivos que luchan por la inclusión en accesibilidad y respeto a los derechos humanos", destacó la diputada Vicky Espinoza.

Además, la banda del PRI propuso una iniciativa que busca eliminar la restricción que exige pertenecer a un grupo parlamentario para presidir la Mesa Directiva del Congreso, con el fin de permitir que cualquier diputada o diputado la encabece sin esa limitante institucional.

También la diputada Ernestina Castro Valenzuela presentó la iniciativa que busca establecer una figura clara que regule el procedimiento a llevar en caso de fallecimiento de integrantes de ayuntamientos, la cual actualmente no está detallada en la ley.

Posicionamientos y temas

Durante el transcurso de la semana, cada una de las bancadas legislativas presentará los posicionamientos y temas a impulsar durante este periodo ordinario. Su mayoría trabaja con los temas de mayor interés para la sociedad, como educación, salud, seguridad y bienestar.

uD83DuDD14En sesión ordinaria, diputadas y diputados aprobaron reformar la Ley del Servicio Civil y la Ley de Responsabilidades y Sanciones, con el propósito de perseguir la intromisión indebida en procesos sindicales de los poderes públicos. pic.twitter.com/jleM0hr1kC — Congreso Local Son (@CongresoSon) February 3, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui