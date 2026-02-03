DIF Cajeme celebra un aumento en los procesos de adopción; brindan hogar a ocho menores

Ciudad Obregón, Sonora. -La titular de la Agencia de Adopción del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Daniela Apodaca, dio a conocer que durante el 2025 se llevaron a cabo cinco procesos de adopción, acciones que permitieron proporcionarle a ocho menores de edad una familia y un hogar; esto debido a que una pareja adoptó a tres hermanos.

Destacó que en lo que va del 2026, se ha concretado un proceso y cinco más se encuentran en desarrollo, lo que representa un incremento en el interés de algunas parejas por llevar a cabo este trámite y convertirse en padres.

Agregó que, en comparación con otros años, los procesos de adopción se han agilizado, reduciendo la carga burocrática sin descuidar las evaluaciones necesarias para garantizar el bienestar y la seguridad de las y los menores.

Fuente: Tribuna del Yaqui