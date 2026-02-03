Durazo Montaño entrega telebachillerato en Nácori Chico, Sonora, y garantiza becas a estudiantes

Nácori Chico, Sonora.- El gobernador Alfonso Durazo Montaño inauguró las instalaciones del Telebachillerato Comunitario de Nácori Chico, perteneciente al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (Cecyte). Con esta entrega, el mandatario estatal cumple su compromiso de llegar a las localidades más alejadas del estado que por décadas habían permanecido en condiciones de rezago, principalmente en materia educativa.

Durazo Montaño mencionó que, con la inauguración de este plantel, se entregan instalaciones dignas y funcionales a la comunidad de Nácori Chico, en beneficio de todo el alumnado de la región, permitiendo la permanencia y mejores ambientes de aprendizaje.

Acompañado de Guillermo Amaya Córdova, presidente municipal de Nácori Chico; Froylán Gámez Gamboa, secretario de Educación y Cultura; y Blanca Aurelia Valenzuela, directora general de Cecyte Sonora, el gobernador Durazo comentó que la historia de este telebachillerato data del año 2014, cuando, a falta de un espacio digno, las y los estudiantes compartieron aulas con la telesecundaria 169; sin embargo, ahora cuentan con un área para seguir con sus estudios sin tener que trasladarse a otros municipios de la región.

"Para mí lo más importante es la educación. Por eso estamos inaugurando el día de hoy este de telebachillerato. Desde el día que me lo plantearon, me comprometí a apoyar su construcción. Porque yo puedo estarles hablando el día de hoy aquí como gobernador, siendo de un pueblo, así como Nácori Chico, por la educación", indicó.

El mandatario estatal anunció que, de forma especial, todas y todos los estudiantes del Telebachillerato Comunitario de Nácori Chico, adscrito a Cecyte, serán integrados al programa de Becas Sonora de Oportunidades, que consta de un respaldo económico de dos mil pesos mensuales. El Telebachillerato Comunitario de Nácori Chico requirió de una inversión de 13 millones 840 mil 354 pesos, y cuenta con tres aulas, área administrativa, servicios sanitarios, plaza cívica y andadores diseñados para el desarrollo académico y comunitario.

El plantel cuenta también con barda perimetral, cerco de seguridad, subestación eléctrica, tejabán y cancha deportiva, fortaleciendo el uso integral de dicho espacio educativo para brindar espacios dignos y adecuados a la comunidad escolar, permitiendo aprovechar al máximo su capacidad de formación académica.

Fuente: Tribuna del Yaqui