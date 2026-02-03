El tiempo en Ciudad Obregón: ¿Cómo estará el CLIMA y la TEMPERATURA HOY 3 de febrero 2026?

Ciudad Obregón, Sonora.- Este martes 3 de febrero de 2026, el clima en Ciudad Obregón presentará variaciones importantes a lo largo del día, por lo que vale la pena revisar el pronóstico completo antes de salir de casa. Aunque la jornada comenzará con temperaturas frescas y cielo con nubes y claros, el ambiente cambiará conforme avance el día, con un incremento marcado del calor al mediodía y por la tarde. ¡Aquí todos los detalles para que tomes precauciones!

Así será el tiempo en Ciudad Obregón este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información presentada en el portal Meteored.mx, la mañana en Ciudad Obregón iniciará con cielo parcialmente nublado y temperaturas bajas para la región. Entre las 5:00 y las 8:00 horas se prevén valores que oscilarán entre los 13 y 14°C, con una sensación térmica muy similar. El viento será flojo, primero proveniente del noreste y posteriormente del norte, con velocidades de entre 10 y 17 kilómetros por hora.

Así será el clima en Ciudad Obregón este martes. Foto: Conagua

Durante este periodo, el índice UV se mantendrá bajo, por lo que no será necesario el uso de protector solar, aunque sí se recomienda abrigarse, especialmente en traslados tempranos. Conforme avance la mañana y se acerque el mediodía, el ambiente se tornará mucho más cálido. Hacia las 11:00 horas, la temperatura alcanzará alrededor de los 24°C, con una sensación térmica cercana a los 25. El cielo seguirá con nubes y claros, mientras que el viento cambiará al noroeste con menor intensidad.

En este tramo del día, el índice UV subirá a nivel medio, por lo que se recomienda comenzar a utilizar protector solar si se planea permanecer al aire libre. Durante la tarde, el calor será más evidente. A las 14:00 horas se espera una temperatura máxima cercana a los 28°C, con sensación térmica ligeramente inferior, alrededor de los 27. El viento se intensificará de forma moderada desde el oeste, con rachas de hasta 22 kilómetros por hora, lo que podría aliviar un poco la sensación de calor.

El índice UV se mantendrá en nivel medio, por lo que seguirán siendo necesarias medidas de protección solar. Hacia las 17:00 horas, la temperatura descenderá ligeramente hasta los 25 grados, con cielo similar y vientos del oeste. Para la noche, el clima será más fresco y estable. A partir de las 20:00 horas, el termómetro bajará a los 19°C, con viento flojo del oeste y cielo con nubes y claros.

Ya entrada la noche, alrededor de las 23:00 horas, se espera una temperatura cercana a los 17°C, con viento ligero del noroeste. En este periodo el índice UV será nulo, por lo que el ambiente será más cómodo para actividades nocturnas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)