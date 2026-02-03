Fortalecen estrategia comercial: El subsecretario de Comercio Exterior visita el Puerto de Guaymas para conocer avances

Guaymas, Sonora.- El subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, y el ministro de la Secretaría de Economía en Washington, Ernesto Acevedo, por instrucciones del secretario de economía, Marcelo Ebrard, visitaron el puerto de Guaymas, Sonora, con el objetivo de supervisar proyectos estratégicos de infraestructura orientados a la exportación de productos energéticos, como gas natural y carbón, provenientes de Texas, el suroeste de Estados Unidos y el noroeste de México, con destino a nuevos mercados en Asia y el Pacífico.

La cordial visita se llevó a cabo los días 2 y 3 de febrero de 2026; con el fin de conocer los avances del proyecto de modernización del puerto, realizaron un recorrido por las instalaciones de carga y de pasajeros, clave para fortalecer la conectividad logística del noroeste de México. Esto es gracias al esfuerzo e inversión que ha llevado a cabo el Gobierno de Sonora para la modernización y ampliación de las capacidades portuarias de Guaymas, así como para la expansión de la infraestructura logística del estado.

La presencia de Luis Rosendo Gutiérrez, junto con sus acompañantes, es el resultado del esfuerzo continuo de cooperación binacional para fortalecer los lazos económicos y energéticos entre México y Estados Unidos, así como para incrementar la resiliencia del suministro energético en beneficio de millones de habitantes de la región fronteriza. Estos proyectos se enmarcan en un contexto de importantes inversiones de empresas mexicanas y estadounidenses en puntos estratégicos de la costa del Golfo de California.

El subsecretario también tuvo una reunión con Alfonso Durazo, gobernador del estado de Sonora, la cual era parte de su agenda, ya que hablaron acerca del Plan Sonora y las oportunidades para insertar al estado en las cadenas globales de valor, particularmente en sectores estratégicos. Así como también, se realizó una mesa redonda con empresas del sector portuario y logístico, con el fin de consolidar a Guaymas como una terminal comercial de clase mundial que conecte a México con los mercados internacionales.

Según Rosendo Gutiérrez, se espera un incremento significativo en las exportaciones con el desarrollo de estos proyectos, ya que se detonará una nueva ola de inversiones en materia energética en los estados de Sonora, Chihuahua y Sinaloa, contribuyendo a la diversificación de la producción energética y a la transición hacia energías más limpias.

Union Pacific, Ferromex, Grupo Vejar, ArcelorMittal, Grupo Hazesa, AMIGO LNG y Grupo México, entre otras empresas, son las que participarán. México ofrece una plataforma logística estratégica que, además, se caracteriza por ser eficiente y confiable, lo cual reviste una importancia crítica para la seguridad económica nacional de México y Estados Unidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui