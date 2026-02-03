Hermosillo: Invitan a aprovechar descuento del 10% en pago de predial este mes de febrero

Hermosillo, Sonora.- El Ayuntamiento de Hermosillo mantiene vigente durante todo febrero un estímulo del 10 por ciento de descuento en el pago del impuesto predial, con el objetivo de incentivar el cumplimiento oportuno y apoyar la economía de las familias hermosillenses.

La directora de Ingresos de Tesorería Municipal, Yazmina Anaya, explicó que el pago puede realizarse por WhatsApp al número 6623 474870, en la página oficial del Ayuntamiento www.hermosillo.gob.mx, a través de la aplicación móvil municipal, así como en los centros de atención de Tesorería, instituciones bancarias, practicajas BBVA y tiendas de autoservicio.

"El beneficio aplica del 1 al 28 de febrero de 2026 y puede aprovecharse mediante distintos canales habilitados para mayor comodidad de las y los contribuyentes", contó.

Destacó que estos incentivos permiten fortalecer una recaudación responsable, que se traduce en más obras, servicios y acciones que impulsan el desarrollo y transformación de Hermosillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui