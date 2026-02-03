Hermosillo: Toño Astiazarán supervisa avance de la primera etapa del Libramiento Norponiente

Hermosillo, Sonora.- El presidente municipal, Toño Astiazarán, realizó una visita de supervisión a la obra del Libramiento Norponiente por el tramo 'C'; manifestó sentirse complacido por el avance físico actual de la primera etapa del 55 por ciento, que realiza la Dirección General de Desarrollo de Infraestructura (DGDI). Fue acompañado por Astarté Corro, titular de DGDI, y constató y recibió información detallada de los procesos constructivos en curso.

"Más de 3 mil vehículos por día, que ahorita transitan por nuestras calles, los vamos a poder evacuar, sobre todo vehículos de carga en nuestra ciudad, para conectar la carretera a Bahía de Kino con la México 15, con la salida a Nogales", compartió el presidente municipal, Antonio Astiazarán.

A paso firme: Toño Astiazarán supervisa avance de la primera etapa del Libramiento Norponiente

Astiazarán mencionó que en el nuevo libramiento se realizará una inversión de 100 millones de pesos, dejando en claro que rige bajo un esquema que permite hacerlo posible sin necesidad de endeudar al municipio, el cual parte de un modelo de implementación de asociación público-privada.

Dentro de dicha inversión, se incluyen el avance del 95 por ciento en los terraplenes y formación de capas subrasantes; del 49 por ciento en la base hidráulica; así como el 40 por ciento avanzado en la colocación de base asfáltica de 10 centímetros y la infraestructura de drenaje pluvial, que registra 38 por ciento de progreso.

La primera etapa del libramiento consiste en la ampliación de 3.8 kilómetros de la vialidad que conecta la carretera estatal número 100 (Hermosillo-Bahía Kino) con la planta de ciclo combinado de Unión Fenosa, ampliando la superficie de rodamiento de 7 metros de ancha a 2 carriles por sentido, con camellón central.

Esta obra beneficia y repercute de manera significativa para la ciudad, ya que el libramiento Norponiente brindará una vía rápida, cómoda y segura para el tránsito de turistas a Bahía de Kino, sin necesidad de internarse por la ciudad, y también es una ruta eficiente para el traslado de mercancías desde la costa de Hermosillo y parques industriales del poniente de la capital hacia el norte del estado.

Además, es un progreso que hará liberar de tráfico pesado a vialidades como el bulevar García Morales, Quiroga, Progreso y Solidaridad, entre otras, lo que se traducirá en menor desgaste y deterioro; asimismo, abre la posibilidad de conexiones futuras de otras vialidades al libramiento, como parte del crecimiento ordenado de la capital sonorense.

Fuente: Tribuna del Yaqui