SEC Sonora registra a más de 12 mil alumnos en las Inscripciones Anticipadas

Hermosillo, Sonora.- Este martes 3 de febrerp inició el proceso de Inscripciones Anticipadas para el ciclo escolar 2026-2027, con el registro de más de 12 mil alumnos que ingresarán a preescolar, primero de primaria y primero de secundaria.

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC), invitó a padres y madres de familia, así como tutores, a cumplir con la responsabilidad de realizar el registro correspondiente en el portal www.yoremia.gob.mx, el cual permanecerá activo las 24 horas hasta el próximo viernes 13 de febrero.

La dependencia educativa estatal precisó que se puede ingresar al portal electrónico desde cualquier computadora o teléfono celular con servicio de Internet y solo se necesita la Clave Única de Registro Poblacional (CURP) del menor para completar el registro, que no dura más de 10 minutos.

En total, dijo, se espera que más de 130 mil estudiantes de educación básica sean registrados durante las Inscripciones Anticipadas, con la importante colaboración de directivos y docentes, quienes brindan asistencia y orientación a la comunidad educativa durante este importante proceso.

En caso de dudas, las personas pueden llamar a la Línea de la Educación: 662 2 89 76 01 al 05; a través de WhatsApp a los números 662 459 2430 y 662 361 8642; así como en las cuentas oficiales de SEC Sonora: facebook.com/SECSonoraOficial; X/SECSonora; Instagram.com/secsonoraoficial.

uD83DuDFE0 Inicia este martes el proceso de Inscripciones Anticipadas para el ciclo escolar 2026-2027, con el registro de más de 12 mil alumnos que ingresarán a preescolar, primero de primaria y primero de secundaria. uD83CuDFEB?uD83CuDFFB



uD83DuDCE8 Lee el boletín completo en: https://t.co/wSiEI06Nxx pic.twitter.com/kFSrktcRXh — SEC Sonora (@SECSonora) February 3, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui