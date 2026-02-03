Secretaría de Salud en Sonora exhorta a vigilar señales de alarma de cáncer infantil

Hermosillo, Sonora.- En el marco del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer Infantil, la Secretaría de Salud Pública (SSP) del Gobierno de Sonora reiteró su compromiso con la salud de niñas y niños que enfrentan esta enfermedad, la cual es curable si se detecta de manera oportuna.

La dependencia exhortó a madres, padres de familia y tutores a mantenerse atentos ante cualquier señal de alarma que indique un problema de salud en las y los menores y acudir de inmediato a su unidad médica para una valoración profesional.

Aunque el cáncer infantil puede parecer invisible, existen signos que no deben ignorarse, como sangrados nasales sin causa aparente, puntos rojos en la piel, moretones inexplicables, dolor de huesos, anemia persistente, fiebre sin causa, cansancio extremo o pérdida de peso. Ante estos síntomas, es fundamental buscar atención médica especializada.

La Secretaría de Salud Pública informó que los tipos de cáncer infantil más frecuentes son leucemias, linfomas y tumores del cerebro, los cuales se presentan con mayor incidencia en niñas y niños de entre tres a cinco años y de nueve a 12 años.

Asimismo, es importante no retrasar la atención médica y acudir con especialistas en oncología pediátrica, quienes realizan los estudios necesarios para confirmar o descartar la enfermedad y establecer un tratamiento integral en etapas tempranas.

La Secretaría de Salud Pública hizo un llamado a la población a informarse, vigilar la salud de la infancia y fomentar la detección temprana del cáncer infantil, ya que una atención oportuna incrementa significativamente las posibilidades de recuperación y preservación de la vida.

A través de los PRONAM, la Secretaría de Salud prioriza la prevención y atención temprana y de calidad del cáncer infantil



?? https://t.co/3hDrFNivC2 pic.twitter.com/jHru2AqSIR — SALUD México (@SSalud_mx) February 3, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui