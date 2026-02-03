Sonora, México.- Este martes 3 de febrero del año en curso, la Universidad de Sonora (Unison) presentó la convocatoria de nuevo ingreso 2026, la cual ofrece casi 9 mil 500 espacios a estudiantes de nivel medio superior que estén interesados en incorporarse a alguna de las 59 opciones de licenciatura que conforma la institución escolar que, en conjunto, suma 93 programas educativos en los seis campus en el estado.

"El día de hoy se da a conocer el proceso de admisión 2026 para una gran cantidad de jóvenes que están actualmente en las preparatorias; esta convocatoria está dirigida a los nuevos y próximos búhos de la Unison, nueva generación de estudiantes, y es un principio que se rige con equidad y transparencia", mencionó la rectora Dena María Camarena Gómez, especificando que dará inicio este próximo 4 de febrero.

Universidad de Sonora presenta convocatoria de nuevo ingreso 2026; ofrece más de 9 mil espacios

La rectora expresó que esta convocatoria es una gran oportunidad de crecimiento académico para los jóvenes que están cursando la preparatoria, destacando que es un entorno de libertad donde pueden indagar, revisar y tomar la decisión más adecuada de acuerdo a su perfil o a lo que pretendan para su formación profesional. "La Universidad de Sonora ofrece programas académicos de excelencia con acreditación nacional, y algunos con acreditación internacional, que responden a exigencias globales que están presentando, pero también atendiendo las necesidades locales y con una alta pertinencia social", añadió Dena María.

Oferta y fechas importantes

Karla Mercedes López Montes, directora de planeación y evaluación de esta casa de estudios, detalló que la Unison ofrece para este 2026 un total de 9 mil 430 espacios de nuevo ingreso en 59 opciones de licenciatura, y que la oferta podría ampliarse hasta los 10 mil 130 lugares con alrededor de 700 espacios adicionales. También se proyecta la remodelación de al menos 35 espacios, entre los que se contemplan 26 aulas, 7 laboratorios, 2 centros de cómputo en los campus Hermosillo y Cajeme en áreas estratégicas de ingeniería, física, agricultura y ganadería, entre otras.

Asimismo, Milka del Carmen Acosta Enríquez, directora de servicios escolares, detalló que el registro de aspirantes estará disponible del 4 de febrero al 5 de abril en la página www.admision.uson.mx, periodo contemplado también para la entrega digital del acta de nacimiento, CURP y certificado o kardex de bachillerato, y de la carta de identidad indígena para los aspirantes que pertenezcan a una etnia o pueblo originario.

El ingreso tendrá dos modalidades, ya sea por promedio o por examen Ceneval; los resultados serán publicados el 13 de abril y el 1 de junio. Si alguien salió en la lista de los ingresos por promedio de su segunda o tercera opción de carrera, se le recomienda que realice su inscripción para asegurar un espacio en la institución, independiente de que después realice el examen Ceneval para su primera opción.

El examen se aplicará el 4 de mayo y será tomado desde casa, el 28 de abril se realizará el examen de prueba para que los aspirantes revisen si su equipo de cómputo es compatible con la plataforma. Quienes no tengan computadora pueden acercarse al laboratorio central de informática para la aplicación del mismo. Se recomienda estar atentos a la información que se envía al correo con el que se registre el aspirante, pues sólo por ese medio se proporcionará información de su estatus en el proceso.

Las publicaciones de resultados por corrimiento de listas serán el 14, 21 y 28 de junio. Para poder concluir el último paso de la inscripción, a partir del 12 de agosto podrán subir su documentación oficial a través del portal de alumnos y, una vez que los documentos sean validados, se asignará el estatus de alumno definitivo.

Los exámenes específicos para los programas de Artes Escénicas, Artes Plásticas, Música y la Licenciatura en Enseñanza del Inglés se realizarán del 13 al 17 de abril y del 20 de abril al 8 de mayo para la Licenciatura en Sustentabilidad, que es un programa en línea. Toda la información referente al proceso de admisión 2026 puede encontrarse en la página www.admision.unison.mx

La Unison presentó la Convocatoria de Nuevo Ingreso 2026 y ofrece casi 9,500 lugares para estudiantes de prepa que quieren empezar su etapa universitaria.

Elige entre 93 programas educativos en los 6 campus del estado.

El registro inicia este 4 de febrero: https://t.co/QvHVCgIQor pic.twitter.com/vPdWu7kiST — Soy Unison (@SoyUnison) February 3, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui