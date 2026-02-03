Vecinos de la colonia Tetanchopo denuncian la invasión de un canal de riego en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Vecinos de la colonia Tetanchopo denunciaron la invasión de un canal de riego en desuso por parte de particulares, lo cual pudiera ocasionar futuras inundaciones en la zona al tapar el flujo natural del agua, por lo que pidieron la intervención de las autoridades municipales y del Distrito de Riego.

Debido a ello, los vecinos decidieron manifestarse, para exigir a las autoridades que detengan los trabajos de relleno en el canal que atraviesa su sector, al considerar esta obra como ilegal y perjudicial para la comunidad.

Berenice Jiménez Hernández, una de las vecinas manifestantes indicó que un grupo de ciudadanos utilizaron una retroexcavadora para invadir el canal de riego este fin de semana, con el fin de rellenarlo y posesionarse de los terrenos adyacentes para fines habitacionales.

Los ciudadanos de la colonia están inconformes con esta acción, ya que este canal es un acceso importante para las ambulancias, recolección de basura y otros servicios esenciales", afirmó.

Por tal motivo, los vecinos solicitaron al Ayuntamiento de Navojoa su intervención para detener la invasión y considerar la inclusión de este canal de riego en un proyecto de embovedado o mejora, para beneficio de la colonia Tetanchopo.

Al lugar arribó el secretario del Ayuntamiento, Rafael Rodríguez Sánchez, quien dialogó con los manifestantes y aseguró que por el momento las obras de relleno quedarán pausadas hasta que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine el futuro del predio.

De igual manera, la directiva del Distrito de Riego 038 también acudió a la reunión para informar sobre el estatus legal del canal, el cual debido a la sequía en la región tiene más de cinco años en desuso.

La realidad es que se están haciendo trabajos indebidamente sobre la infraestructura hidráulica. El canal corresponde al Módulo 16, el cual cuenta con una concesión federal otorgada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y tiene unos cinco años que no se opera", señaló Rafael Valdez Avilés, director operativo del Distrito de Riego.

Cabe señalar que el Distrito de Riego del Río Mayo exhortó a los vecinos enviar una solicitud al Módulo 16 para que se pueda hacer un cambio de uso en la infraestructura hidráulica para beneficio de los propios pobladores.

Fuente: Tribuna del Yaqui