Empalme, Sonora.- El alcalde de Empalme, Luis Fuentes Aguilar, confirmó la existencia de seis casos de sarampión en el municipio, cinco de los cuales se detectaron en el campo agrícola 'La Malichita', y uno más en la colonia Libertad.

El presidente municipal dio a conocer que, en el caso de los detectados en 'La Malichita', se trata de trabajadores migrantes provenientes del estado de Chiapas, mientras que el de La Libertad es un trabajador agrícola local que se contagió en aquel campo.

Señaló que ante esta situación, y en coordinación con el Gobierno Municipal, la Secretaría de Salud puso en marcha una campaña de vacunación muy intensa contra el sarampión, a la que afortunadamente la población está respondiendo favorablemente.

"Nosotros como municipio estamos apoyando en logística y dotación de algunos insumos para las brigadas de salud", puntualizó el primer edil.

Alcalde de Empalme, Luis Fuentes Aguilar, confirma seis casos de sarampión

Fuente: Tribuna del Yaqui